14.07.2020 - 14:39 |
Eda Taşpınar, 90 yaşındaki anneannesine teşekkür etti
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla beğeni toplayan Eda Taşpınar, Instagram hesabından 90 yaşındaki anneannesinin videosunu paylaştı. Anneannesinin enerji dolu videosu kısa sürede beğeni topladı.
Corona virüs nedeniyle yapılan kısıtlamaların kalkmasıyla soluğu tatilde alan Eda Taşpınar, tatilinden paylaştığı görüntülerle takipçilerinden tam not almaya devam ediyor.
Alaçatı’daki tatilinde anneannesinin enerji dolu videosunu paylaşan Taşpınar, “90-hala çok iyi. Anneannem, genlerin ve güçlü auran için teşekkür ederim” notunu yazdı.Instagr