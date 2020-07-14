MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Eda Taşpınar, 90 yaşındaki anneannesine teşekkür etti
14.07.2020 - 14:39 |

Eda Taşpınar, 90 yaşındaki anneannesine teşekkür etti

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla beğeni toplayan Eda Taşpınar, Instagram hesabından 90 yaşındaki anneannesinin videosunu paylaştı. Anneannesinin enerji dolu videosu kısa sürede beğeni topladı.

ABONE OL

Corona virüs nedeniyle yapılan kısıtlamaların kalkmasıyla soluğu tatilde alan Eda Taşpınar, tatilinden paylaştığı görüntülerle takipçilerinden tam not almaya devam ediyor.

Alaçatı’daki tatilinde anneannesinin enerji dolu videosunu paylaşan Taşpınar, “90-hala çok iyi. Anneannem, genlerin ve güçlü auran için teşekkür ederim” notunu yazdı.Instagr

Eda Taşpınar, 90 yaşındaki anneannesine teşekkür etti

Eda Taşpınar'dan 90 yaşındaki anneannesine teşekkürSosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla beğeni toplayan Eda Taşpınar, Instagram hesabından 90 yaşındaki anneannesinin videosunu paylaştı. Anneannesinin enerji dolu videosu kısa sürede beğeni topladı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Survivor Cemal Can kimdir, kaç yaşında? Sevgilisi var mı, ne iş yapıyor?

Survivor Cemal Can kimdir, kaç yaşında? Sevgilisi var mı, ne iş yapıyor?

Survivor İlayda kimdir, kaç yaşında? Survivor İlayda Velibeyoğlu ne iş yapıyor, nereli?

Survivor İlayda kimdir, kaç yaşında? Survivor İlayda Velibeyoğlu ne iş yapıyor, nereli?

Gökhan Çıra'dan Selin Ciğerci'yle dudak dudağa poz

Gökhan Çıra'dan Selin Ciğerci'yle dudak dudağa poz

Survivor Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında? Sevgilisi var mı, hangi dizilerde oynadı?

Survivor Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında? Sevgilisi var mı, hangi dizilerde oynadı?

Sıradaki Haber