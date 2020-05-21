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21.05.2020 - 09:12 |

Eda Taşpınar: Mesafeyi koru!

Milyonlarca insan gibi günlerini ev karantinasında geçiren Eda Taşpınar, paylaştığı fotoğraf üzerinden corona virüs günlerine dair bir mesaj verdi.

Eda Taşpınar: Mesafeyi koru!
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Sürekli gittiği tatilleriyle kendisinden söz ettiren Eda Taşpınar, bu sene tüm dünyayı etkileyen corona virüs salgını nedeniyle günlerini ev karantinasında geçiriyor. Taşpınar, bu kez Boğaz manzaralı evinden yaptığı paylaşımda ‘mesafeyi koru’ yazılı bir tulumla otururken görülüyor.

Taşpınar 'ın yoruma kapalı olan bu fotoğrafına çok sayıda beğeni geldi. 

 

Magazin Haberleri Bülteni (21 Mayıs 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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