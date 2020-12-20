EDHO bu hafta (22 Aralık) yok mu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 177. yeni bölüm fragmanı...

ATV'nin sevilen dizisi EDHO, 177. yeni bölümü merakla bekleniyor. Yaman Korkmaz, kendisinin peşinde olan Alpaslan'ın ölümü için onay ister. Hızır Çakırbeyli ise ailesinin hayatını kurtarmak için tüm benliği ile harekete geçmiştir. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde neler oldu?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Amcası Hızır Çakırbeyli’nin otelinden kaçırdığı Yavuz Sincanlı’yı sorguya çeken Alpaslan Çakırbeyli, ne öğrenirse öğrensin Yaman’ı öldürmeye kararlıdır. Alpaslan Çakırbeyli’nin her adımında bir parçalarını kaybeden Korkmazlar, ortalığı karıştırmak için masada İlyas’ın liderliğini kullanmak niyetindedir. Alpaslan Çakırbeyli’nin ölümünü için oylama isteyen Yaman Korkmaz, yediye beş zaferle masadan kalkar. Alpaslan’ın kendi planını uyguladığını anlayan Hızır Çakırbeyli ise kardeşi ve dostlarını uyararak hayatlarını kurtarmaya çalışır. Ceylan Çakırbeyli, eşi Hızır Çakırbeyli’yi elinden kaçırmamak için Bahar Sincanlı’yla yüzleşmeye hazırdır. Her ne kadar Hızır Çakırbeyli’ye kırgın olsa da sevgisinden bir şey kaybetmeyen Ceylan, Bahar Sincanlı ve Hızır Çakırbeyli’nin bir işler çevirdiğinden şüphelenerek araştırmaya devam eder.

EDHO BU HAFTA YOK MU?

Ekranların en çok izlenen dizilerinden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yayımlanan 177. bölümünde yayın tarihi 22 Aralık 2020 olarak verilmiş. Dizinin bu hafta yayımlanmamasına dair bir açıklama bulunmuyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 177. BÖLÜM FRAGMANI