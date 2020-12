EDHO dizisinde Bahar karakterine hayat veren Pelin Akil Altan kimdir, kaç yaşında?

EDHO dizisinde Bahar karakterine hayat veren Pelin Akil kimdir sorusu dizinin takipçileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Dizide Hızır Çakırbeyli'nin yeni sevgilisi olan Bahar karakterine hayat veren Pelin Akil kimdir sorusu merak konusu olmaya devam ediyor. Peki EDHO dizisinde Bahar karakterini canlandıran Pelin Akil Altan kimdir, kaç yaşında?

PELİN AKİL ALTAN KİMDİR?

Pelin Akil, (d. 17 Nisan 1986, İstanbul) Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusudur.

Rent Müzikali, Marika'nın Serveti, Abim Geldi, İstanbulname, Depo, Sersefil-Korkuyorum sevgilim ve Closer gibi tiyatro oyunlarında yer almıştır. Pelin Akili biz ilk olarak 2007-2011 yılları arasında FOX TV'de yayımlanan Arka Sıradakiler dizisiyle tanıdık, ardından TRT 1'de yayınlanan Pana Film'in yapımcısı olduğu Kurt Kanunu dizisinde Ballı Naciye rolünu oynadı, Kurt Kanunun'da oynadığı süreçte bir de TRT 1'de yayımlanan Seksenler dizisinde Seçil karakterine can veriyordu. Daha sonra Pelin Akil başka projelerde yer aldı ama 6. sezonda tekrar Seksenler dizisine dahil olmuştur. 2012 yılında Show TV'de yayımlanan Suskunlar dizisinde Nisan karakterini canlandıran Pelin Akil daha sonra karşımıza 2014 yılında TRT 1'de yayınlanan Kızıl Elma dizisiyle çıktı. 2015'te Show TV'de yayımlanan Ne Münasebet dizisinde Nil karakterine can vermiştir. Bunların yanı sıra Atv'de de yayınlanan Aile İṣi ve yine Star TV de yayımlanan Çember gibi projelerde yer almıstır. Pelin Akil sadece dizilerde oynamadı, hem beyaz perdede hem tiyatro oyunlarıyla karşımıza çıkmaya devam etti.

Tiyatro oyunları

Marika'nın Serveti

Rent Müzikali

Abim Geldi

İstanbulname

Closer

Sersefil-Korkuyorum sevgilim

Depo

Son 5 yil

FİLMOGRAFİ