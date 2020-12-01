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01.12.2020 - 16:57 |

EDHO dizisinde Bahar karakterine hayat veren Pelin Akil Altan kimdir, kaç yaşında?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bu akşam 174. yeni bölüm ile ekrana gelecek. Dizide Bahar karakterine hayat veren ve Hızır Çakırbeyli'nin kalbini çalan kadın olarak bilinen Bahar karakterine Pelin Akil hayat veriyor. Bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde Bahar, Hızır'ın ailesine meydan okuyor. Peki EDHO dizisinde Bahar karakterine hayat veren Pelin Akil Altan kimdir?

EDHO dizisinde Bahar karakterine hayat veren Pelin Akil Altan kimdir, kaç yaşında?
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EDHO dizisinde Bahar karakterine hayat veren Pelin Akil kimdir sorusu dizinin takipçileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Dizide Hızır Çakırbeyli'nin yeni sevgilisi olan Bahar karakterine hayat veren Pelin Akil kimdir sorusu merak konusu olmaya devam ediyor. Peki EDHO dizisinde Bahar karakterini canlandıran Pelin Akil Altan kimdir, kaç yaşında?

PELİN AKİL ALTAN KİMDİR?

Pelin Akil, (d. 17 Nisan 1986, İstanbul) Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusudur.

Rent Müzikali, Marika'nın Serveti, Abim Geldi, İstanbulname, Depo, Sersefil-Korkuyorum sevgilim ve Closer gibi tiyatro oyunlarında yer almıştır. Pelin Akili biz ilk olarak 2007-2011 yılları arasında FOX TV'de yayımlanan Arka Sıradakiler dizisiyle tanıdık, ardından TRT 1'de yayınlanan Pana Film'in yapımcısı olduğu Kurt Kanunu dizisinde Ballı Naciye rolünu oynadı, Kurt Kanunun'da oynadığı süreçte bir de TRT 1'de yayımlanan Seksenler dizisinde Seçil karakterine can veriyordu. Daha sonra Pelin Akil başka projelerde yer aldı ama 6. sezonda tekrar Seksenler dizisine dahil olmuştur. 2012 yılında Show TV'de yayımlanan Suskunlar dizisinde Nisan karakterini canlandıran Pelin Akil daha sonra karşımıza 2014 yılında TRT 1'de yayınlanan Kızıl Elma dizisiyle çıktı. 2015'te Show TV'de yayımlanan Ne Münasebet dizisinde Nil karakterine can vermiştir. Bunların yanı sıra Atv'de de yayınlanan Aile İṣi ve yine Star TV de yayımlanan Çember gibi projelerde yer almıstır. Pelin Akil sadece dizilerde oynamadı, hem beyaz perdede hem tiyatro oyunlarıyla karşımıza çıkmaya devam etti.

Tiyatro oyunları

Marika'nın Serveti
Rent Müzikali
Abim Geldi
İstanbulname
Closer
Sersefil-Korkuyorum sevgilim
Depo
Son 5 yil

FİLMOGRAFİ

YılProjeOynadığı Rol
2020Eşkıya Dünyaya Hükümdar OlmazBahar
2018Bittin SenPelin [9]
2018KeşifSemiha
2017ÇemberAyșe
2017Damat TakımıSera
2017Deli AșkNeșe
2016Aile İşiMüjde
2016SeksenlerSeçil
2015Ne MünasebetNil
2015SakliElif
2014Aşktan KaçılmazYasemin
2014KızılelmaZeynep Gevher
2013İnadına YaşamakSedef
2013Su ve AteşNupelda
2013Ana (Kisa film)Bir Hayat Kadını
2013Osmanlı TokadıIrmak Güzel
2012SuskunlarNisan
2012SeksenlerSeçil
2012Kurt KanunuBallı Naciye
2008-2011Arka SıradakilerZehra
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