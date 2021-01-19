EDHO Hayriye Ana diziden neden ayrılıyor? Sabina Toziya Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan neden çıktı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hayriye Ana'sı Sabina Toziya oyuncu kadrosundan çıktı. Sağlık durumu nedeniyle EDHO dizisine devam edemeyeceği söylenen Sabina Toziya biyografisi de araştırılır hale geldi. İşte, EDHO Hayriye Ana'nın diziden ayrılma nedeni...

EDHO HAYRİYE ANA NEDEN DİZİDEN AYRILIYOR?

Hayriye Anası rolünü canlandıran Sabina Toziya, sağlık sorunu nedeniyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a devam edemeyeceğini bildirdi. Beyninde tümör tespit edilen Sabina Toziya'nın tedavisi sürüyor. Dizi ekibi ise başarılı oyuncunun diziden ayrılışı ile senaryoyu yeniden düzenledi. Hayriye Ana bu nedenle 19 Ocak günü ekrana gelen 179. son bölümünde ölerek diziye veda ediyor. 72 yaşındaki Sabina Toziya altı sezondur seyirci karşısına çıkıyordu.

SABİNA TOZİYA BİYOGRAFİSİ

Sabina Toziya, 1946 doğumlu Üsküp Makedonyalıdır. Muhteşem Yüzyıl dizisinde oynamış, şimdi ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hayriye Çakırbeyli karakterini canlandırmaktadır.