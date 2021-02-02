EDHO Uğur kimdir? Uğur rolünü oynayan Serhat Parıl kaç yaşında, nereli? İşte, Serhat Parıl dizileri

Serhat Parıl Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile ekranlara geliyor. Genç oyuncu, Medcezir, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Bay Yanlış ve Maraşlı gibi birçok başarılı yapımda boy gösterdi. EDHO dizisinde ise Hızır'ın düşmanını oynayacak Serhat Parıl boyu ve kilosu kaç?

SERHAT PARIL KİMDİR?

Parıl, 27 Temmuz 1983 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. 2004 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü’nü tamamladı ve bir süre öğretmenlik yaptı. 2005 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü' nü kazandı. Halen oyunculuk bölümü 4. sınıf öğrencisi.

Seslendirme çalışmaları da yapan Parıl, pandomim sanatıyla ilgilenmektedir. Çeşitli anaokullarında, etüt, eğitim ve kurs merkezlerinde drama eğitmenliği yaptı. Çeşitli tiyatrolarda çocuklarla drama – tiyatro ve pandomim çalışmaları yaptı, gösteriler sundu. 2011 yılında Babam İçin isimli televizyon dizisinde oynadı. Serhat Parıl, 1.89 boyunda ve 85 kilodur

DİZİLERİ

2011 - Babam İçin

2013 - Medcezir

2015 - Muhteşem Yüzyıl Kösem

2016 - Cesur ve Güzel

2017 - Seven Ne Yapmaz

2020 - Bay Yanlış Tolga Gürdağ

2021 - Maraşlı