EDHO Uğur kimdir? Uğur rolünü oynayan Serhat Parıl kaç yaşında, nereli? İşte, Serhat Parıl dizileri
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yeni oyuncularla devam ediyor. EDHO'ya Uğur karakteri ile Serhat Parıl dahil oldu. Başarılı oyuncu son olarak Maraşlı dizisinde yer aldı. Peki, Uğur (Serhat Parıl) kimdir? Serhat Parıl biyografisi...
Serhat Parıl Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile ekranlara geliyor. Genç oyuncu, Medcezir, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Bay Yanlış ve Maraşlı gibi birçok başarılı yapımda boy gösterdi. EDHO dizisinde ise Hızır'ın düşmanını oynayacak Serhat Parıl boyu ve kilosu kaç?
SERHAT PARIL KİMDİR?
Parıl, 27 Temmuz 1983 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. 2004 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü’nü tamamladı ve bir süre öğretmenlik yaptı. 2005 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü' nü kazandı. Halen oyunculuk bölümü 4. sınıf öğrencisi.
Seslendirme çalışmaları da yapan Parıl, pandomim sanatıyla ilgilenmektedir. Çeşitli anaokullarında, etüt, eğitim ve kurs merkezlerinde drama eğitmenliği yaptı. Çeşitli tiyatrolarda çocuklarla drama – tiyatro ve pandomim çalışmaları yaptı, gösteriler sundu. 2011 yılında Babam İçin isimli televizyon dizisinde oynadı. Serhat Parıl, 1.89 boyunda ve 85 kilodur
DİZİLERİ
2011 - Babam İçin
2013 - Medcezir
2015 - Muhteşem Yüzyıl Kösem
2016 - Cesur ve Güzel
2017 - Seven Ne Yapmaz
2020 - Bay Yanlış Tolga Gürdağ
2021 - Maraşlı