EDHO'ya 'Hayriye Çakırbeyli'nin vedası damga vurdu

Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil ve Sabina Toziya'nın başrollerini paylaştığı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisi, üç haftalık aranın ardından 19 Ocak Salı akşamı izleyicisiyle buluştu.

EDHO'nun son bölümünde; Çakırbeyli ailesinin büyüğü 'Hayriye Çakırbeyli' hayatını kaybetti. Karakteri canlandıran Sabina Toziya'nın beyninde çıkan tümör nedeniyle ameliyat olduğu ve bu nedenle diziden ayrıldığı ortaya çıktı.

Hızır ve İlyas annelerinin ölümüyle yıkıldı. Annesinin ölümünün ardından kendine gelemeyen Hızır, geceyi mezar başında geçirdi.