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20.01.2021 - 10:38 |

EDHO'ya 'Hayriye Çakırbeyli'nin vedası damga vurdu

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisi, 19 Ocak Salı akşamı 179'uncu bölümüyle ekrana geldi. 'Hayriye Çakırbeyli' rolünü canlandıran usta oyuncu Sabina Toziya, beyninde çıkan tümör nedeniyle ameliyat oldu ve senaryo gereği diziden ayrıldı.

EDHO'ya 'Hayriye Çakırbeyli'nin vedası damga vurdu
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Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil ve Sabina Toziya'nın başrollerini paylaştığı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisi, üç haftalık aranın ardından 19 Ocak Salı akşamı izleyicisiyle buluştu.

EDHO'nun son bölümünde; Çakırbeyli ailesinin büyüğü 'Hayriye Çakırbeyli' hayatını kaybetti. Karakteri canlandıran Sabina Toziya'nın beyninde çıkan tümör nedeniyle ameliyat olduğu ve bu nedenle diziden ayrıldığı ortaya çıktı.

Hızır ve İlyas annelerinin ölümüyle yıkıldı. Annesinin ölümünün ardından kendine gelemeyen Hızır, geceyi mezar başında geçirdi.

EDHOya Hayriye Çakırbeylinin vedası damga vurdu

Magazin Haberleri Bülteni (20 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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