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21.12.2020 - 12:16 |

Edis ve Aybüke Albere'den dikkat çeken TikTok videosu

Şarkıcı Edis ve Aybüke Albere, dikkat çeken bir TikTok videosu çekti. İkilinin videosu sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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Karantinada olduğu dönemde aldığı kilolarla dikkat çeken genç şarkıcı Edis Görgülü, yakın arkadaşı Aybüke Albere ile takipçileri için eğlenceli bir video çekti. İki ünlü isim TikTok için çektikleri videoda birbirlerinin kalçalarına vurdu. Videonun sonunda ise Aybüke'yi kucağına alan Edis, beklenmedik bir hamleyle Albere'yi yere bıraktı. İkilinin videoları ise kısa sürede sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

SAMİMİ POZLARI OLAY OLMUŞTU
Edis ve Aybüke Albere daha önce de bir işbirliği için yarı çıplak halde poz vermişti. İkilinin yanlış anlaşılan pozu günlerce konuşulmaya devam etmişti.

Edis ve Aybüke Albereden dikkat çeken TikTok videosu

Coşkun Sabah'ın ses kaydı yayınlandı!Şarkıcı Coşkun Sabah’ın Posta gazetesine verdiği röportajında kızı Roza Sabah'ın bikinili fotoğrafları üzerine yaptığı şehir ayrımı büyük tepki çekti. Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programında, 68 yaşındaki sanatçı ile yapılan röportajın ses kayıtları yayımlandı.
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Cadde Yazarları

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