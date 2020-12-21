Edis ve Aybüke Albere'den dikkat çeken TikTok videosu

Karantinada olduğu dönemde aldığı kilolarla dikkat çeken genç şarkıcı Edis Görgülü, yakın arkadaşı Aybüke Albere ile takipçileri için eğlenceli bir video çekti. İki ünlü isim TikTok için çektikleri videoda birbirlerinin kalçalarına vurdu. Videonun sonunda ise Aybüke'yi kucağına alan Edis, beklenmedik bir hamleyle Albere'yi yere bıraktı. İkilinin videoları ise kısa sürede sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

SAMİMİ POZLARI OLAY OLMUŞTU

Edis ve Aybüke Albere daha önce de bir işbirliği için yarı çıplak halde poz vermişti. İkilinin yanlış anlaşılan pozu günlerce konuşulmaya devam etmişti.