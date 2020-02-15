Editörün seçtikleri

Minimal dokunuş!









Oleg Cassini, 2020 gelinlik koleksiyonunu tamamladı. Özel gecelerin tercihi olmak için yola çıkan marka, bu sezon ‘Aşk Sana Yeter’ sloganıyla minimalizm ve moderniteye vurgu yapıyor. Tasarımlar, gelinlerin en sade halinin, en güzel duruşu olduğunu hatırlatıyor.



Western rüzgarı









Elle Shoes, yüksek topuklu çizmeler ve yılın hiti western botlarla şıklık vaadediyor. Doğanın renklerinden ilham alan postallar, özgür renkli detaylarıyla farklı seçenekler sunarken, kürklü botlar, soğuk havalarda tercih edilebilir.



Çocuklara özel









İnovatif ürünler üreten MYCey, çocukların beslenme saatlerini sabırsızlıkla bekleyeceği ve eğlenceli dakikalara dönüştüreceği yeni bir ürün geliştirdi. Markanın ‘Vakumlu Eğitici Tabak’ ürünü, ayrılabilir özel kavisli eğitici halkası sayesinde, yemeklerin kaşığa daha kolay alınmasına yardımcı oluyor. Vakum tabanıyla dikkat çeken kase, tasarımıyla da çocuklara hitap ediyor.



Omurga sağlığı









Sandalye üzerindeki duruşumuz ve sandalye seçimlerimiz, omurga sağlığımıza direkt etki ediyor. Bu doğrultuda tercihlerimize rahatlığın ve estetiğin ötesinde, ergonomi prensiplerine uygunluğuyla bakmak kaçınılmaz. Papatya mobilya, yeni koleksiyonundaki ürünlerle bu kapsamda konforlu seçenekler sunmayı

hedefliyor.



Romantik hediye









Sevdiğimiz kişilere değerli olduklarını hissettirmenin ilk adımı, en iyi halimizle görünmekten geçiyor. DeFacto’nun ‘Nostalji’ koleksiyonu, kadınların bu heyecanına ortak oluyor. Puantiyeli elbiselerden vatkalı rengarenk kazaklara, deri pantolonlardan rahat gömleklere uzanan tasarımlar, farklı tarzlara hitap ediyor.



Çifte kumrulara









Paşabahçe Mağazaları’nda sunulan hediye seçenekleri, sevdiklerini mutlu etmek isteyenleri bekliyor. Kupa, fincan setleri, servis ürünlerinin yanı sıra renkli yemek takımları ve vazolar farklı alternatifler arasında.

