Editörün seçtikleri

Nem dopingi



Clinique Moisture Surge, nem koruma teknolojili özelliği ve içeriğindeki hyalüronik asitle, cildin nem oranını yüzde 152’ye kadar arttırmayı hedefliyor. Cilde taze, canlı ve ışıltılı görünüm vadeden ürün, yüzeyde ince bir ağ oluşturuyor.











Renkli iş birliği



Atelier Rebul, global güzellik markası Benefit iş birliğiyle özel bir kampanya sunuyor. Kampanya dahilinde, tüm Atelier Rebul mağazalarında ve 500 TL üzeri cilt bakım alışverişlerinde Benefit deluxe boy ‘BADgal BANG Maskara’ veya ‘Gimme Brow+Kaş Maskarası’ hediyesi sizi bekliyor. Kolonya, parfüm, vücut bakım ürünleri ve saç bakım koleksiyonlarıyla dikkat çeken marka, yeni sezon ürünlerini hazırladı.



Modern çizgi

İpekyol, İlkbahar-Yaz 2020 Koleksiyonu, kadınının stiline gönderme yapan parçalarla, sahil şeridine doğru yola çıkarak şıklık kodlarını yeniden yorumluyor. Yeni mevsimin penceresinden esen meltemlere eşlik eden modern siluetler, güneş ve denizin yansımasından ilham alıyor.









Sunum şıklığı

Paşabahçe’nin ‘Ambiente Fuarı’nda sergilediği, ağız kısmına doğru ustalıkla incelen Napa kadehler, zarif ve aynı zamanda dayanıklı yapısıyla dikkat çekiyor. Beş boy bardaktan

oluşan, yumuşak ve yuvarlak hatlarla tasarlanan Veneto serisi ise, parti ve yemek masalarını daha keyifli hale getirmeyi amaçlıyor.









Çocuk olmak!









Fisher Price, herkesi çocukluğuna dönmeye davet ediyor. Her zaman annelerin yanında olan Fisher Price®, “Çocuk Olma Zamanı” diyerek ebeveynleri eğlenmeye ve içindeki çocuğu çıkarmaya davet ediyor. ‘Goodman’, ‘Geveze Telefon’, ‘Renkli Halkalar’ ve ‘Eğitici Köpekçik’ gibi ikonik oyuncaklarla eğitim ve eğlenceyi aynı anda sunan marka, masalsı bir dünyanın kapılarını aralıyor.



Özel koleksiyon









Swatch, İsviçreli saat markası, ‘No Time To Die’ adlı en yeni James Bond filminin vizyona giriş tarihi yaklaşırken 007’den esinlenilen özel koleksiyonu lanse ediyor. ‘Dr. No’ (1962), ‘On Her Majesty’s Secret Service’ (1969), ‘Moonraker’ (1979), ‘Licence To Kill‘ (1989), ‘The World Is Not Enough’ (1999) ve ‘Casino Royale’ (2006) filmlerinin orijinal afişlerinden ve açılış sahnelerinden ilham alan altı parçalık kapsül koleksiyon, satışa sunuldu.