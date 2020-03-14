Editörün seçtikleri...

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14.03.2020 - 07:00 | | LALE DANIŞMAN

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LALE DANIŞMAN

Sportif şıklık

Divarese yeni sezon koleksiyonu, renkli ve enerjik tasarımlarla dikkat çekiyor. Neon, ayakkabı ve çantalar hakimiyetini sürdürürken, örgü deri parçalarla kemik görünümlü aksesuarlar, günlük şıklığa katkı sağlıyor.

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Yeni tatlar

‘Knorr Baharatlı Çeşni Serisi’, Arda Türkmen’in doğal sebze ve baharatlar kullanarak geliştirdiği dört yeni lezzet sundu. Kahvaltı ve tencere yemeklerine farklı bir aroma katmayı amaçlayan ürünler, mutfakta değişik bir deneyim sunuyor.

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Nem dopingi

Aveda’nın yeni vegan, silikon içermeyen ‘Nutriplenish’ serisi, besin değeri yüksek içeriklerden elde edilen ve omega 5 içeren organik nar yağlı formülü sayesinde güçlü bir nemlendirme vadediyor. Hayvan dostu ve doğal türevli içeriklerden elde edilmiş seri, özellikle tüm saç tiplerine uygun.

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Çocuklara özel!

Dalin, geliştirdiği ‘Köpük Sabun’la el yıkamayı eğlenceli ve pratik bir hale dönüştürmeye katkı sağlıyor. Özellikle viral yolla bulaşan hastalıkların yaygın olduğu dönemde, minik ellerin mikroplardan arınmasına, çocukların hastalıklardan korunmasına yardımcı olmayı amaçlayan ürün, bulaşıcı hastalıklara set çekmeyi hedefliyor.

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Bahar havası

‘I Heart Revolution’’, yeni far paletleriyle bahara enerji katmaya hazırlanıyor. Eğlenceli ambalajları ve canlı renkleriyle dikkat çeken far paleti, yoğun pigmentlerle dikkat çekiyor. Nude, hardal, sıcak kahve ve pastel tonlarının başrolde yer aldığı seçenekler farklı tarzlara hitap ediyor.

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Seyahat tutkunlarına

Eastpak, yeni sezon için hazırladığı dört tekerlekli bavul serisiyle, farklı hareket özgürlüğü ve konfor odaklı hizmet sunmayı hedefliyor. Üç farklı boyla ve farklı renk alternatifiyle dikkat çeken marka, seyahatseverlerin yanında...

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Zamansız detaylar

El emeği detayların ve zamansız desenlerin ağırlıkta olduğu ‘Hemington Aspen Koleksiyonu’ satışa sunuldu. Merino yün montlar, ipek kaşmirden tasarlanan hırka ve kazaklarla denim, düz tasarımlı gömleklerin yer aldığı seride, yeni sezon alışveriş için farklı seçenekler bulunuyor.

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Magazin Haberleri Bülteni (13 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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