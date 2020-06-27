Editörün seçtikleri

Yaz kombini

Network, 2020 sezonunda renkli elbise, tulum, etek, bluz ve kimono modelleriyle hem şehir hem de tatil için göz kırpıyor. Markanın beachwear seçkisinde yer alan mayo ve bikini tasarımları, sofistike stilinizi plajlara taşımanıza yardımcı oluyor.













Güneşe karşı

Izipizi, her yaştan insana güneş gözlükleri sunuyor. Hafif ve katlanabilir özelliğiyle dikkat çeken seçkiler, çocukların da göz sağlığını korurken, onların renkli dünyalarını yansıtan tasarımlara imza atıyor.





Tazeleyici koku

Nivea’nın yeni Fresh serisi, portakal ve kirazın canlandırıcı kokusuyla ferah ve tazelenmiş bir his sunuyor. Sprey ve roll-on deodorantlar, terlemeye ve ter kokusuna karşı 48 saate kadar etkili koruma vadediyor.













Müzik ziyafeti

Sony’nin yeni kablosuz hoparlörleriyle derin, vurucu basları istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. XB kablosuz hoparlör serisinde ekstra basstm ses deneyimi, X-Balanced hoparlör ünitesi, derin bir dinleme deneyimi sunuyor.





Geçmişe yolculuk

Gizia, yeni koleksiyonunda, modern, elegan parçalarla, yazın sıcak esintilerine yol alıyor. Denim tasarımlar, ışıltılı ve organze kumaşlarda görülen volanlar, gündüzden geceye kombin önerileri sunuyor.













Yaşlanmaya dur!

Collagen Lift Paris Luminous Gold, formülünde ana unsuru altın eğrelti otuyla, ciltteki kırışıklık ve lekeleri önlemeye yardımcı. Ürün, güneşin zararlı etkilerini önlemenin yanı sıra kolajen ve vitamin takviyesiyle, cilt hastalıklarının tedavisinde de destekçi niteliğinde...





