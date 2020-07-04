Editörün seçtikleri

Her yaşa her tarza

Flo; kadın, erkek, çocuk ürünlerinde sunduğu ayakkabı ve aksesuar modelleriyle her tarza hitap etmeyi hedefliyor. Yaz kombinlerini tamamlayan terlikten sandalete, çantadan cüzdana, sneaker’dan slip-on ayakkabılara kadar trend modeller, yaz ortasında uygulanan indirim kampanyasıyla dikkat çekiyor.

Temizlik kokusu

L’Occitane’ın yeni mine çiçeği kokulu ‘Verbana El Temizleme Jeli’yle, ellerinizi dilediğiniz zaman dezenfekte edebilirsiniz. Ürün, dezenfeksiyon ve tazeleyici etkisiyle çiçek özlerini ellerinize taşıyor.

Miniklere özel

Online çocuk mağazası Mia Festa, şıklık anlayışını çocuk giyimine de yansıtarak, renkli bir koleksiyon hazırladı. Mayoral, Name it, Vans, Eastpak ve Lego Wear gibi uluslararası markaların ürünleri, canlı renkleri ve modelleriyle dikkat çekiyor.













Valiz hazırlığı

Samsonite, her ihtiyacınızı kararsız kalmadan yanınıza almak ve hafifçe seyahat etmeniz için valizden sırt çantasına, kadın çantalarından aksesuarlara kadar seçili ürünlerde indirim yaptı. Hafif, estetik ve renkli tasarımlardan zevkinize göre seçimler yapabilirsiniz.

Bunaltıcı sıcaklara karşı

Fakir Hausgeräte’nin son teknolojili vantilatörleri ve nem alma cihazı, bunaltıcı sıcaklar, yüksek neme karşı etkili çözümler sunuyor. Mekanlara ferahlık getiren ürünler, sıcak havaya kalkan oluşturuyor.