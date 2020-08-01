EditÃ¶rÃ¼n seÃ§tikleri

Hijyene Ã¶nem!

Giovane Gentile, pandemi sÃ¼reciyle birlikte artan hijyen ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak Ã¼zere, inovasyon gÃ¼cÃ¼nÃ¼ gÃ¶stererek ve elegant stilini antiviral kumaÅŸ teknolojisiyle tamamlÄ±yor. Bakteri Ã¶ldÃ¼rme ve Ã§oÄŸalÄ±mÄ±nÄ± engelleme kabiliyeti kanÄ±tlanan kumaÅŸlar, ÅŸehirli erkeklerin tercihi.

Renk eÅŸitliÄŸi

Uzun yÄ±llar boyunca cilt bakÄ±mÄ± konusunda yaptÄ±ÄŸÄ± bilimsel Ã§alÄ±ÅŸmalara yenisini ekleyen Eau Thermale AvÃ¨ne, B-Protect Ã¼rÃ¼nÃ¼yle insanlarÄ±n hayatÄ±na doÄŸal dokunuÅŸ sunuyor. AynÄ± zamanda antioksidan Ã¶zelliÄŸe sahip olan bu Ã¼rÃ¼n, hassas ciltlerin gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ dÃ¼zgÃ¼nleÅŸtirme ve renk eÅŸitlemede Ã§Ã¶zÃ¼m vadediyor.

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GeÃ§miÅŸten ilham aldÄ±

Reebok, geÃ§miÅŸin koÅŸu tarzÄ±ndan ilham alÄ±nÄ±p, yeniden yorumlanarak ortaya Ã§Ä±kan Classic Leather Legacyâ€™i tÃ¼keticilerin beÄŸenisine sundu. ÃœrÃ¼nde, modern yÄ±rtÄ±lmaz kumaÅŸlar yumuÅŸak sÃ¼etlerle birleÅŸtirilerek Reebokâ€™Ä±n koÅŸu geÃ§miÅŸine sadÄ±k kalÄ±ndÄ±.

Lezzet ÅŸÃ¶leni

Thermomix, Ã§ocuklara hem besinlerin deÄŸerini kaybetmeden hazÄ±rlanabilecek hem de hoÅŸlanmadÄ±klarÄ± sebzeleri bile yedirebilecek tarifler konusunda annelerin imdadÄ±na koÅŸuyor. 12 mutfak aletinin yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸi aynÄ± anda tek baÅŸÄ±na yapan Ã§ok fonksiyonlu Ã¼rÃ¼n, lezzet ÅŸÃ¶leni sunuyor.

Bayram eÄŸlencesi

Mattel, bayramda eÄŸlenceli kutu oyunlarÄ±yla gÃ¼nÃ¼nÃ¼ze renk katmayÄ± hedefliyor. Aileniz ve sevdiklerinizle bir arada olduÄŸunuz, bayram gÃ¼nlerinin keyfini Ã§Ä±karmanÄ±za yardÄ±mcÄ± olan oyunlar, mutlu anÄ±lara yenilerini eklemenizi ve eÄŸlenirken beyin jimnastiÄŸi yapmanÄ±zÄ± saÄŸlÄ±yor.







