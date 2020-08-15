Editörün seçtikleri

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15.08.2020 - 07:00 | | Lale Danışman

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Karnaval havası

Yaz koleksiyonuyla tam bir karnaval havası estiren Elle Shoes’da yaz indirimi devam ediyor. Marka, sandaletlerden espadrillere, terlik ve stilettolara kadar iddialı koleksiyonuyla yaz adımlarına eşlik ediyor.

Mevsimin ruhu

Yazın sıcak renklerinin sezonun trend tasarımıyla birleştiği Desa, sandalet ve terlik modelleriyle ister davette, isterseniz şehrin sokaklarında her zaman şık olmayı hedefliyor. Markanın limitli sayıda satışa çıkan seçkileri, mevsimin ruhuna meydan okuyor.

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Yaşlanmaya dur

Estée Lauder, Chronolux Power Signal teknolojisiyle üretilen yeni Advanced Night Repair Serum, daha sıkı bir cilt için hücre yenilenmesinin ve kolajen üretiminin artmasını amaçlıyor. Ürün ayrıca kırışıklık ve renk eşitsizliği gibi tüm etkilerine karşı da hızlı bir şekilde sonuç göstermeye yardımcı.

Sağlıklı yaş için!

Türkiye’nin ilk ve tek likit Morina Balığı Kolajeni olan Naturalift, vücudun artan kolajen eksikliğini yerine koymayı hedeflerken, kendi kolajen üretimini destekliyor. Ürün, sağlıklı ve güzel yaş almak için ideal ve sinerjik kombinasyonu ile kolajenden fazlasını sunuyor.


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Aromalı sünger

Kilim Mobilya Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilen ‘Design Yatak’la, uykunuzu tasarlayabilir, çift kişilik yataklarda yatağın bir bölümü için ayrı diğeri için ayrı sünger seçebilirsiniz. Ürün, beş bölge paket yay sistemi sayesinde de vücudun farklı ağırlık bölgelerine doğrudan ortopedik destek sağlıyor.

Kadir Doğulu: Karıcığım üstündeki kimin?Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'nun kıyafetlerini giydi. Doğulu da o anları “Karıcığım üstündeki kimin? -Senin.” mesajıyla yayınladı.
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