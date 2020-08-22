Editörün seçtikleri

Işıltı tutkunlarına



NARS, ‘Bronzing Moment’ koleksiyonuyla ikonik bronz tonlarını yeniden yorumluyor. Yazın sıcaklığını teninizde yaşatan koleksiyonunun başrolünde, altın ışıltılı bronzlaştırıcı pudra, yeni ipeksi mat bronzlaştırıcı pudra, özel ışıltılı kum dalgası şeklinde tasarlanan kült-klasik Laguna bronzlaştırıcı pudra yer alıyor.



Nem dopingi



Cildinize ihtiyaç duyduğu bakımı, içerik odaklı güçlü formülüyle yeni L’Oréal Paris Hyaluron Uzmanı vadediyor. Nemlendirerek dolgunlaştırmaya yardımcı ürün, kırışıklık görünümüne azaltmada da etkili...











Şehre dönüş!



Altınyıldız Classics’in ütü gerektirmeyen Non Iron gömlekleri, her yöne esneyen 360 koleksiyonuna ait tasarımları, su ve leke tutmayan Nano takım elbiseleri ofis kombinlerine yön vermeyi hedefliyor. Markanın stilden ödün vermeden rahatlığı ön plana çıkardığı tasarımları evde çalışanlar için konforu maksi-mum seviyeye taşı-makta kararlı.



Kaliteli uyku



Bella Maison, rengarenk pike modelleriyle uyku kalitesini artırmaya destek. Yüzde 100 pamuktan üretilen pikeler, yumuşak dokuları ve hava geçirgenliği yüksek ranforce özellikleriyle yaz gecelerinin ve serin sonbahar akşamlarının gözdesi olmaya aday!



Garanti müjdesi

Porland, bir ilke daha imza atarak porselene bir ömürlük kullanım özelliğini getiriyor. Geniş ürün yelpazesinde sır içi ve sır altı üretim tekniğiyle ürettiği koleksiyon ürünlerini ‘Ömür boyu desen çıkmama garantisi’ ile kullanıcılarıyla buluşturan marka, seçkilerin zamansız ruhunu renk ve desenlerine de yansıtıyor.