Editörün seçtikleri

Doğanın gücü



Aveda, yıpranmış saçı anında onaran ve güçlendiren ileri bitkisel teknolojiye sahip vegan ‘Botanical Repair’ serisini çıkardı. Yeni vegan ürün, saçı içten dışa anında tamir etmeye yardımcı olurken, doğanın gücünden ilham alıyor.











Sanatçı ruhu

İçindeki sanatçıyı ortaya çıkarmak isteyen öğrenciler, Sharpie’nin rengarenk kalemlerinden esinleniyor. Kağıt, karton, taş, plastik, metal ve seramik gibi farklı zeminlerde kullanılabilen bu seçkilerle yapılan çizimler çabuk kuruması, renkleri ve uygulandıkları zemindeki kalıcılığıyla dikkat çekiyor.



Masalsı koleksiyon



Pronovias, kırmızı halıdaki ihtişamıyla tüm dünyaya ilham olan ve modaya yön veren film prömiyerlerini yeni koleksiyonuna taşıdı. Pronovias Grup Artistik Direktörü Alessandra Rinaudo’nun bu cazibeden esinlenerek farklı tasarımlar oluşturduğu Pronovias ve Pronovias Privee koleksiyonları, her kadına kendi filminin prömiyerinde yıldız olmayı sunuyor.









Teknoloji çağı



Geleneksel temizlik anlayışının ötesine geçmeyi planlayan Eufy RoboVac robot süpürgeler, kolayca kumanda edilebilmeleri, zorlu köşelere ulaşabilmeleri, yüksek emiş gücüyle farklı yüzeylerde derinlemesine temizlik yapmalarıyla konfor sağlıyor. Üç kat artan emiş gücüyle dikkat çeken parça, sert yüzeyler ve halılarda iddiasını ortaya koyuyor.



Nem dopingi



Cilt bakımının uzman markası Nivea, Nivea Make Up Expert Nemlendirici Makyaj Bazları’yla, canlılık ve makyaj bazı uygulamalarını tek adımda sunuyor. Makyajın uzun süreli kalıcı olmasını sağlayan ürünler, 48 saate kadar yoğun nemlendirme vadediyor.