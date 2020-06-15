Efsane başkana vefa...

Beşiktaş Kulübü’nün efsane başkanlarından Mehmet Üstünkaya’nın adını taşıyan Mehmet Üstünkaya No: 1903 önceki gün görkemli bir törenle açıldı. Akatlar’da yer alan ve ‘#Yuvamıza Geri Dönüyoruz’ etiketiyle açılışı gerçekleşen tesiste, kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi, kulüp yönetimi, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, merkeze ismini veren rahmetli başkan Üstünkaya’nın çocukları Kerem ve Aslı Üstünkaya yer aldı.