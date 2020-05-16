Efsane film 'Scarface' yeniden çekiliyor

'Scarface' filminin yeni versiyonu için yönetmen koltuğunda Luca Guadagnino oturacak. Senaryo ise Joel ve Ethan Coen tarafından kaleme alınıyor.

1983 yapımı Scarface'te; Al Pacino'nun yanı sıra Michelle Pfeiffer, Steven Bauer, Robert Loggia, Mary Elizabeth Mastrantonio ve F. Murray Abraham rol almıştı.