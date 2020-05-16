16.05.2020 - 18:00 |
Efsane film 'Scarface' yeniden çekiliyor
Brian De Palma’nın yönetmen koltuğunda oturduğu, Al Pacino’nun başrolünde yer aldığı 'Scarface' (Yaralı Yüz) filmi ile ilgili sinemaseverleri heyecanlandıran bir haber geldi.
'Scarface' filminin yeni versiyonu için yönetmen koltuğunda Luca Guadagnino oturacak. Senaryo ise Joel ve Ethan Coen tarafından kaleme alınıyor.
1983 yapımı Scarface'te; Al Pacino'nun yanı sıra Michelle Pfeiffer, Steven Bauer, Robert Loggia, Mary Elizabeth Mastrantonio ve F. Murray Abraham rol almıştı.