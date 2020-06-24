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24.06.2020 - 07:00 | | MESUT YILMAZ

Ekimde sahnede

Hülya Avşar, kızı Zehra Çilingiroğlu ve eski eşi Kaya Çilingiroğlu’yla Babalar Günü yemeği için bir araya geldi.

Ekimde sahnede
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Hülya Avşar, kızı Zehra Çilingiroğlu ve eski eşi Kaya Çilingiroğlu’yla Babalar Günü yemeği için bir araya geldi. Bir müzikal için Avşar Film’le anlaştığını söyleyen sanatçı, “Ekim-kasım gibi hazır olacak” dedi. Yeşilçam’ın en güzel kadınının Türkan Şoray olduğunu belirten Avşar, “En yakışıklı erkek kim?” sorusuna ise, “Hepsi o kadar yakışıklıymış ki, ah benim dönemime niye denk gelmediler? Tarık Akan ve Cüneyt Arkın’ın gençliği dünya çapında” yanıtını verdi. 

Nusret Gökçe yağmurda denize atladıÜnlü etçi Nusret Gökçe tatil sezonunun açılmasıyla birlikte soluğu Marmaris'te aldı. Sağanak yağışla birlikte kendisini denize atan Nusret, o anları Instagram hesabında paylaştı.
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Cadde Yazarları

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