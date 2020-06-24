24.06.2020 - 07:00 | | MESUT YILMAZ
Ekimde sahnede
Hülya Avşar, kızı Zehra Çilingiroğlu ve eski eşi Kaya Çilingiroğlu’yla Babalar Günü yemeği için bir araya geldi.
Hülya Avşar, kızı Zehra Çilingiroğlu ve eski eşi Kaya Çilingiroğlu’yla Babalar Günü yemeği için bir araya geldi. Bir müzikal için Avşar Film’le anlaştığını söyleyen sanatçı, “Ekim-kasım gibi hazır olacak” dedi. Yeşilçam’ın en güzel kadınının Türkan Şoray olduğunu belirten Avşar, “En yakışıklı erkek kim?” sorusuna ise, “Hepsi o kadar yakışıklıymış ki, ah benim dönemime niye denk gelmediler? Tarık Akan ve Cüneyt Arkın’ın gençliği dünya çapında” yanıtını verdi.