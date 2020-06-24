Ekimde sahnede

Hülya Avşar, kızı Zehra Çilingiroğlu ve eski eşi Kaya Çilingiroğlu’yla Babalar Günü yemeği için bir araya geldi. Bir müzikal için Avşar Film’le anlaştığını söyleyen sanatçı, “Ekim-kasım gibi hazır olacak” dedi. Yeşilçam’ın en güzel kadınının Türkan Şoray olduğunu belirten Avşar, “En yakışıklı erkek kim?” sorusuna ise, “Hepsi o kadar yakışıklıymış ki, ah benim dönemime niye denk gelmediler? Tarık Akan ve Cüneyt Arkın’ın gençliği dünya çapında” yanıtını verdi.