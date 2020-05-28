Ekin Koç: Her yerimi yaptırdım

'Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan' dizisiyle şöhretine kavuşan 27 yaşındaki Ekin Koç, kendisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu Koç'un açıklamalarından öne çıkan satırlar şöyle:

"Gözlerim bozuk olduğu için çizdirdim. Sigorta ‘estetik’ dediğine göre, estetik yaptırdım diyebilirim. Benlerimi de aldırdım, çünkü tehlikeli olabiliyormuş. Her yerim yapılı yani!

Mehmet Ali Erbil’i oynamak isterdim. Zevkle oynardım onu.

Asla yapmam dediğim bir şeydi ama sarhoş olup eski sevgilime mesaj attım."