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HaberlerMagazin Haberleri Ekin Koç: Her yerimi yaptırdım
28.05.2020 - 10:15 |

Ekin Koç: Her yerimi yaptırdım

YouTube’da yayınlanan 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk olan oyuncu Ekin Koç, dikkat çekici açıklamalar yaptı.

Ekin Koç: Her yerimi yaptırdım
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'Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan' dizisiyle şöhretine kavuşan 27 yaşındaki Ekin Koç, kendisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu Koç'un açıklamalarından öne çıkan satırlar şöyle: 

 "Gözlerim bozuk olduğu için çizdirdim. Sigorta ‘estetik’ dediğine göre, estetik yaptırdım diyebilirim. Benlerimi de aldırdım, çünkü tehlikeli olabiliyormuş. Her yerim yapılı yani! 

Mehmet Ali Erbil’i oynamak isterdim. Zevkle oynardım onu.

Asla yapmam dediğim bir şeydi ama sarhoş olup eski sevgilime mesaj attım."

 

 

Magazin Haberleri Bülteni (28 Mayıs 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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