Ekin Mert Daymaz kimdir, kaç yaşında? Ekin Mert Daymaz hangi dizilerde oynadı?

Ekin Mert Daymaz, Not Defteri, Çilek Kokusu ve Ağlama Anne olmak üzere çeşitli dizilerde oynadı. Gençliğim Eyvah dizisinde Ahmet Asmalı karakterine hayat verdi. Peki Ekin Mert Daymaz kimdir, kaç yaşında?

EKİN MERT DAYMAZ KİMDİR?

Ekin Mert Daymaz, 2 Aralık 1990 tarihinde doğdu.2013 yılında katıldığı Best Model of The World yarışmasını üçüncülük ile tamamladı. 2014 yılında Not Defteri adlı dizide Egemen karakteri ile oyunculuğa ilk adımını atmıştır.

EKİN MERT DAYMAZ’IN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2018 – Ağlama Anne

2018 – Aşktroloji

2017 – Kırlangıç Fırtınası

2016 – Hayat Sevince Güzel

2015 – Çilek Kokusu

2014 – Not Defteri