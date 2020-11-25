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25.11.2020 - 13:14 |

Ekin Mert Daymaz kimdir, kaç yaşında? Ekin Mert Daymaz hangi dizilerde oynadı?

Ekin Mert Daymaz pek çok yapımda rol aldı. Hollanda'da doğan Daymaz, 2013 yılında katıldığı Best Model of The World yarışmasında 3.oldu. Daymnaz2ın yaşamı ise merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki Ekin Mert Daymaz kimdir?

Ekin Mert Daymaz kimdir, kaç yaşında? Ekin Mert Daymaz hangi dizilerde oynadı?
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Ekin Mert Daymaz, Not Defteri, Çilek Kokusu ve Ağlama Anne olmak üzere çeşitli dizilerde oynadı. Gençliğim Eyvah dizisinde Ahmet Asmalı karakterine hayat verdi. Peki Ekin Mert Daymaz kimdir, kaç yaşında?

EKİN MERT DAYMAZ KİMDİR?

Ekin Mert Daymaz, 2 Aralık 1990 tarihinde doğdu.2013 yılında katıldığı Best Model of The World yarışmasını üçüncülük ile tamamladı. 2014 yılında Not Defteri adlı dizide Egemen karakteri ile oyunculuğa ilk adımını atmıştır.

EKİN MERT DAYMAZ’IN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2018 – Ağlama Anne

2018 – Aşktroloji

2017 – Kırlangıç Fırtınası

2016 – Hayat Sevince Güzel

2015 – Çilek Kokusu

2014 – Not Defteri

Koronavirüse yakalanan Fulya Öztürk canlı yayında yaşadıklarını anlattıCNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, Kanal D ekranında hafta içi her gün yayınlanan, sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı 'Neler Oluyor Hayatta' programına canlı bağlantı yaparak, yaşadığı zorlu süreç hakkında konuştu.
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