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30.12.2020 - 16:02 |

Ekin Mert Daymaz 'Savaşçı' dizisinde

Yapımını Limon Film'in üstlendiği, 5. sezonuyla ekrana dönmeye hazırlanan 'Savaşçı' dizisinin kadrosuna son olarak Ekin Mert Daymaz dahil oldu.

Ekin Mert Daymaz 'Savaşçı' dizisinde
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Yapımcılığını Limon Yapım/Hayri Aslan’ın, yönetmenliğini Osman Taşçı ve Eray Koçak’ın üstlendiği, senaryosunu ise Süleyman Çobanoğlu’nun kaleme aldığı 'Savaşçı', 5. Sezonuyla yakında izleyicileriyle buluşacak.

Diziye son olarak oyuncu Ekin Mert Daymaz dahil oldu. Daymaz, 'Savaşçı’da Astsubay Görkem İlbeyli olarak izleyicinin karşısına çıkacak. Zeki, yetenekli ve atik bir asker olan Görkem İlbeyli, mücadeleci, hedefini gerçekleştirmek için sonuna kadar giden hiçbir ayrıntıyı kaçırmayan bir karakter.

Öte yandan 'Savaşçı' dizisine; Sevcan Yaşar, Ediz Hun, Tamer Karadağlı, Haluk Levent, Erkan Meriç, Anıl Tetik gibi isimler de dahil olmuştu.

Ekin Mert Daymaz Savaşçı dizisinde

Sahara Ray: 'Dudağımı köpek ısırdı' dedi ama kimse inanmadıBir dönem Justin Bieber ile yaşadığı romantik ilişkiyle konuşulan model ve bikini tasarımcısı Sahara Ray şimdi de Instagram paylaşımıyla gündem oldu. Ray, bir takipçisinin isteği üzerine, birkaç yıl önce bir köpek tarafından yüzünden ısırıldığı dönemde çektiği bir videoyu paylaştı.
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Cadde Yazarları

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