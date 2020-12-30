30.12.2020 - 16:02 |
Ekin Mert Daymaz 'Savaşçı' dizisinde
Yapımını Limon Film'in üstlendiği, 5. sezonuyla ekrana dönmeye hazırlanan 'Savaşçı' dizisinin kadrosuna son olarak Ekin Mert Daymaz dahil oldu.
Yapımcılığını Limon Yapım/Hayri Aslan’ın, yönetmenliğini Osman Taşçı ve Eray Koçak’ın üstlendiği, senaryosunu ise Süleyman Çobanoğlu’nun kaleme aldığı 'Savaşçı', 5. Sezonuyla yakında izleyicileriyle buluşacak.
Diziye son olarak oyuncu Ekin Mert Daymaz dahil oldu. Daymaz, 'Savaşçı’da Astsubay Görkem İlbeyli olarak izleyicinin karşısına çıkacak. Zeki, yetenekli ve atik bir asker olan Görkem İlbeyli, mücadeleci, hedefini gerçekleştirmek için sonuna kadar giden hiçbir ayrıntıyı kaçırmayan bir karakter.
Öte yandan 'Savaşçı' dizisine; Sevcan Yaşar, Ediz Hun, Tamer Karadağlı, Haluk Levent, Erkan Meriç, Anıl Tetik gibi isimler de dahil olmuştu.
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