Ekin Mert Daymaz: Tembellik yapan çok oyuncu var!

Ekin Mert Daymaz, "Bi' Başka" YouTube kanalında oyunculuğa başladığı ilk dönemde işine saygı duymadığını belirterek, "Geçen seneye kadar işimi ne aşkla yapıyordum ne de meslek olarak bakıyordum. Gerçekten en başında çalışmadım çabalamadım. Kabul etmedim bunu mesleğim olarak. İşime saygı duymadım. Eğlence benim için daha önemliydi. Ama bu durum son bir senedir çok değişti" dedi.

Kendi jenerasyonundan birçok oyuncunun tembellik yaptığını belirten Daymaz, "Benim de zamanında yaptığım gibi tembellik yapan çok oyuncu var. Ama gerçekten çabalayan ve çalışan zaten çok iyi yerlere geliyor. Çevremizde de örnekleri var. Sıyrılıyorlar aradan" şeklinde konuştu.

Şimdi yeni bir diziye başlayacaksın. Yeni bir projeye başlarken en büyük korkun veya çekincen ne olur?

Yeterli zaman olmazsa insan çekiniyor tabii. Bazen süreç çok hızlı gelişiyor. Bugün anlaşıp iki gün sonra sete girdiğin oluyor. Ama bu işten hiçbir korkum yok. Çünkü bu sektöre başladığımdan beri hayallerimin arasında hep bir asker rolünü canlandırmak vardı. O yüzden hiçbir çekincem yok.

Oyunculuk kariyerine 24 yaşında 'Not Defteri' ile başladın. Modellikten oyunculuğa geçiş sürecin nasıl gerçekleşti?

Modelliğe başlamamın sebebi bu sektörün içinde bulunmaktı, İstanbul'a gelmekti. Biraz uzak yaşıyordum. Modellik benim için bir basamaktı. Bir sene modellik yaptım.

İşini aşkla yapan oyunculardan mısın yoksa bir meslek olarak mı bakıyorsun oyunculuğa?

Geçen seneye kadar işimi ne aşkla yapıyordum ne de meslek olarak bakıyordum. 2014'te başladım, 6-7 tane işim var. Gerçekten en başında çalışmadım çabalamadım. Kabul etmedim bunu mesleğim olarak. İşime saygı duymadım. Hiperaktif bir çocuktum ben. Eğlenmeyi, gezmeyi çok seven biriydim. Eğlence benim için daha önemliydi. Ama bu durum son bir senedir çok değişti. Pandeminin başında düşününce, hem bana güvenen insanlara hem kendime hem de bu mesleğe saygısızlık yaptığımı düşündüm ve değiştim.

Sevdiğin, ilgiyle takip ettiğin oyuncular kim?

Haluk Bilginer, Travis Fimmel, Tom Hardy.

Senin jenerasyonundan oyuncuları nasıl buluyorsun?

Benim de zamanında yaptığım gibi tembellik yapan çok oyuncu var. Ama gerçekten çabalayan ve çalışan zaten çok iyi yerlere geliyor. Çevremizde de örnekleri var. Sıyrılıyorlar aradan.

Sahip olduğun ünden memnun musun? Psikolojik baskı yaratıyor mu üzerinde?

Öncesinde nasıl davranıyorsam şimdi de öyle davranıyorum. Olumsuzluğunu yaşamadım.

Şu an hayatında biri var mı?

Yok :)

Bir ilişkinin içindeyken en berbat özelliğin ne olur?

Umursamazlık ve dengesizlik :)

Sosyal medyadan aldığın en kötü veya en saçma yorum neydi?

Canımı sıkan bir olay olmuştu. Onu anlatmak istiyorum. Çünkü o dönemde konuşmamıştım konu hakkında. Askerlikle alakalı bir haberimden sonra kötü yorumlar almıştım. Bir magazinci arkadaşla Nişantaşı'nda karşılaştık, ayaküstü sohbet ettik. Nasıl geçtiğini sordu, ben de anlattım. Hatta esprisine koğuştaki horlama klasiğine atıfta bulunup 'İlk iki gün uyuyamadım' dedim. Ki ben hayatımdaki hiçbir şeyden şikâyetçi olmam. Her yerde uyuyabilirim. Bu olaydan sonra benim söylediğim cümlelerden 'Ben uyuyamadım' lafını alıp servis etmişler. O dönemde de Fırat Kalkanı Operasyonu vardı. Birçok şehit vermiştik. Tam bu durumun üzerine böyle bir haber çıkınca insanların çok ağır tepkileri oldu. Ben ortaokulda tüm askeri lise sınavlarına girmiş bir insanım. Kazanamadım. Ama asker olmaktı hayalim. Bu algıyı düzeltmek istiyorum. Bu haberi ses getirmek için yapmışlar ama karşı tarafı hiç düşünmemişler. Bu durum beni çok üzdü. Herkesin kırmızı çizgisi vardır. Ailene, vatanına bir şey söylenirse tutamazsın kendini. Sosyal medyada da linç etmeyi seven bir kitle vardır ya. Küçük bir şey ararlar. Bu konuda da beni dinlemeden linç ettiler. Ona üzüldüm.

Bugüne dek çalışmaktan en keyif aldığın oyuncu kim?

Çok fazla var. En son işimde Günay Karacaoğlu'nu örnek verebilirim. Aşığım ona. Bu kadar neşeli ve pozitif bir insan olamaz. Arkadaşlarımla da oynadım, çok eğlendim. Ama son setim Gençliğim Eyvah benim için aşırı keyifliydi. Cengiz abi, Günay abla, Burak, Erdem… Çok eğleniyorduk. En eğlenerek çalıştığım işimdi. Kalkıp sete gülerek gidiyordum.