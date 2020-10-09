Ekrana taze kan

Sunuculuğunu İpek Dağıstanlı’nın üstlendiği, Kanal D’nin yeni programı ‘Hem Kadın Hem Anne’, yarın başlıyor. İki bölümden oluşan projeye, uzmanlar ile ünlü anneler konuk olacak ve yayın ‘Leyla ve Diğerleri’ isimli sitcom’la kapanacak. O günkü konuya göre yapılacak sit-com’da Gizem Terzi ve Umut Oğuz rol alacak. Sokak röportajlarının da yer alacağı program her cumartesi ekrana gelecek.