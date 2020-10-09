Ekrana taze kan

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09.10.2020 - 07:00 |

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Sunuculuğunu İpek Dağıstanlı’nın üstlendiği, Kanal D’nin yeni programı ‘Hem Kadın Hem Anne’, yarın başlıyor.

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Sunuculuğunu İpek Dağıstanlı’nın üstlendiği, Kanal D’nin yeni programı ‘Hem Kadın Hem Anne’, yarın başlıyor. İki bölümden oluşan projeye, uzmanlar ile ünlü anneler konuk olacak ve yayın ‘Leyla ve Diğerleri’ isimli sitcom’la kapanacak. O günkü konuya göre yapılacak sit-com’da Gizem Terzi ve Umut Oğuz rol alacak. Sokak röportajlarının da yer alacağı program her cumartesi ekrana gelecek.

Çağla Şıkel kız çocuk istiyor! Yumurtasını dondurmuşEmre Altuğ’la evliliğinden iki erkek çocuğu olan manken Çağla Şıkel, kız çocuk sahibi olabilmek için yumurtasını dondurduğunu açıkladı.
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Cadde Yazarları

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