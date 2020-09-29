Ekranın uyumlu çifti

Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un başrolünü paylaştığı ‘Sadakatsiz’in, ses getiren ilk tanıtımının ardından, düğün sahnesindeki görselleri göz kamaştırdı. Kanal D’de yayınlanacak projede, Dere ve Cindoruk, performanslarının yanı sıra uyumlarıyla da ekranın yeni çifti olmaya hazırlanıyor.

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un yer aldığı, senaryosunu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk’un uyarladığı yapımda, Dere ile Cindoruk’a, Melis Sezen ve Burak Sergen eşlik ediyor. Çekimleri devam eden dizi 7 Ekim Çarşamba akşamı yayınlanacak.