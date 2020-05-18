Ekşi Elmalar filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? Ekşi Elmalar filmi nerede, hangi yılda ne zaman çekildi?

Bu akşam Ekşi Elmalar televizyonda olacak. Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği film hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar şimdi "Ekşi Elmalar konusu nedir? Ekşi Elmaların oyuncuları kimler? Nerede çekildi?" sorularına cevap bulmaya çalışıyor.

FİLMİN KONUSU

Sert mizacıyla tanınan Belediye Reisi Aziz Özay'ın kent çapında meşhur iki özelliği daha vardır: Biri herkesin imrendiği meyve bahçesi, ikincisi de evlenme çağına gelmiş, birbirinden güzel 3 kızı. Kasaba merkezine inmeyen, insan içine çok çıkmayan kızların taliplisi ise çoktur. Aziz Bey'in eşi Ayda ve kızları Muazzez, Türkan ve Safiye'nin öyküleri 1970'li yılların sonunda Hakkari'de başlar ve 1990'lı yılların sonunda Antalya’ya dek uzanır...

EKŞİ ELMALAR OYUNCULARI

Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği filmin başrollerinde Zeynep Farah Abdullah, Şükran Ovalı ve Songül Öden yer alırken kadroda kendilerine Şükrü Özyıldız, Fatih Artman, Ersin Korkut, Caner Cindoruk, Cezmi Baskın ve Aziz Özay rolünde Yılmaz Erdoğan eşlik ediyor. Filmin yapımcılığını ise BKM üstleniyor.

NEREDE ÇEKİLDİ?

1970'li yılların sonunda Hakkâri'de elma bahçesi içindeki evlerinde başlayan hikâye 1990'lı yılların sonunda Antalya'da son buluyor.