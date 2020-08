Aslı Bekiroğlu’yla sevgilisi Can Koçkan, tatile devam ediyor. Çeşme The Beach Of Momo’da görüntülenen sevgililer, el ele denize girdi. Daha sonra arkadaşlarıyla eğlenen çift, localarında keyifli vakit geçirdi. Oyuncu, kendisini görüntüleyen objektiflere el salladı.