Elanur Pat kimdir, kaç yaşında? İşte Exatlon Challenge Türkiye yarışmacısı Elanur Pat'ın yaşamı...

Exatlon Challenge Türkiye programı Netflix platformunda kullanıcılar ile buluştu. Exatlon Challenge Türkiye'nin yarışmacıları ise gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. Elanur Pat, Exatlon Challenge yarışmacılarında biri. Peki Elanur Pat kimdir?

ELANUR PAT KİMDİR?

Elanur Pat bir Twitch yayıncısı (elanur). Twitch üzerinde 221K takipçisi bulunuyor ve 1.525.690 görüntülenme almış. Elanur’un Youtube kanalında ise 188K abonesi bulunuyor. Görüntülenme sayısı ise 15.624.243. Elanur’un Instagram’ında ise 690K takipçisi bulunuyor ve gönderileri ortalama 300K like alıyor.