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03.07.2020 - 10:58 |

Elçin Sangu'nun yeni dizisi belli oldu

Oyuncu Elçin Sangu, yeni sezonda ekranlara dönüyor. Sevilen oyuncu Star TV'de ekrana gelecek 'İyi Günde Kötü Günde' dizisine dahil oldu.

Elçin Sangu'nun yeni dizisi belli oldu
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Son olarak Çarpışma dizisinde rol alan Elçin Sangu'nun yeni dizisi 'İyi Günde Kötü Günde' oldu. Star TV'nin ekrana getireceği dizinin oyuncu kadrosu da belli oldu.

İyi Günde Kötü Günde dizisinin oyuncu kadrosunda Elçin Sangu'yla birlikte Seda Bakan, Mert Fırat, Şenay Gürler, Nergis Kumbasar, Osman Alkaş, Derya Alabora, Yasemin Allen ve Ali Yağcı bulunuyor.

 

 

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Cadde Yazarları

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