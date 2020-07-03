Elçin Sangu'nun yeni dizisi belli oldu

Son olarak Çarpışma dizisinde rol alan Elçin Sangu'nun yeni dizisi 'İyi Günde Kötü Günde' oldu. Star TV'nin ekrana getireceği dizinin oyuncu kadrosu da belli oldu.

İyi Günde Kötü Günde dizisinin oyuncu kadrosunda Elçin Sangu'yla birlikte Seda Bakan, Mert Fırat, Şenay Gürler, Nergis Kumbasar, Osman Alkaş, Derya Alabora, Yasemin Allen ve Ali Yağcı bulunuyor.