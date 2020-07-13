13.07.2020 - 19:31 |
Elimiz Mahkum filmi konusu nedir? İşte Elimiz Mahkum filmi oyuncuları
Melis Babadağ ve İlker Kızmaz'ın başrollerini paylaştığı Elimiz Mahkum filmi, bu akşam Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Peki 2017 yılında çekilen ve yönetmenliğini Özer Kızıltan'ın üstlendiği Elimiz Mahkum filminin konusu nedir? İşte ayrıntılar...
Elimiz Mahkum filmi bu akşam bir kez daha izleyiciyle buluşuyor. İşte büyük bir merakla beklenen filmle ilgili tüm ayrıntılar...
ELİMİZ MAHKUM FİLMİ OYUNCULARI
Melis Babadağ, İlker Kızmaz, Ferdi Sancar, Hakan Salınmış
ELİMİZ MAHKUM FİLMİ KONUSU
Bir sabah cinayet zanlısı olarak uyanan Orhan hafızasını kaybetmiştir, yanında yeni tanıştığı bir kadınla tüm olaylar zincirini çözmek ve kurtulmak zorundadır!