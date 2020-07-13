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13.07.2020 - 19:31 |

Elimiz Mahkum filmi konusu nedir? İşte Elimiz Mahkum filmi oyuncuları

Melis Babadağ ve İlker Kızmaz'ın başrollerini paylaştığı Elimiz Mahkum filmi, bu akşam Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Peki 2017 yılında çekilen ve yönetmenliğini Özer Kızıltan'ın üstlendiği Elimiz Mahkum filminin konusu nedir? İşte ayrıntılar...

Elimiz Mahkum filmi konusu nedir? İşte Elimiz Mahkum filmi oyuncuları
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Elimiz Mahkum filmi bu akşam bir kez daha izleyiciyle buluşuyor. İşte büyük bir merakla beklenen filmle ilgili tüm ayrıntılar...

ELİMİZ MAHKUM FİLMİ OYUNCULARI

Melis Babadağ, İlker Kızmaz, Ferdi Sancar, Hakan Salınmış

ELİMİZ MAHKUM FİLMİ KONUSU

Bir sabah cinayet zanlısı olarak uyanan Orhan hafızasını kaybetmiştir, yanında yeni tanıştığı bir kadınla tüm olaylar zincirini çözmek ve kurtulmak zorundadır!

Eda Taşpınar'dan 90 yaşındaki anneannesine teşekkürSosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla beğeni toplayan Eda Taşpınar, Instagram hesabından 90 yaşındaki anneannesinin videosunu paylaştı. Anneannesinin enerji dolu videosu kısa sürede beğeni topladı.
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Cadde Yazarları

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