Elimiz Mahkum filmi konusu nedir? İşte Elimiz Mahkum filmi oyuncuları

Elimiz Mahkum filmi bu akşam bir kez daha izleyiciyle buluşuyor. İşte büyük bir merakla beklenen filmle ilgili tüm ayrıntılar...



ELİMİZ MAHKUM FİLMİ OYUNCULARI



Melis Babadağ, İlker Kızmaz, Ferdi Sancar, Hakan Salınmış



ELİMİZ MAHKUM FİLMİ KONUSU



Bir sabah cinayet zanlısı olarak uyanan Orhan hafızasını kaybetmiştir, yanında yeni tanıştığı bir kadınla tüm olaylar zincirini çözmek ve kurtulmak zorundadır!