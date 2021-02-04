Elit İşcan kimdir, kaç yaşında? Elit İşcan biyografisi...
Elit İşcan kimdir sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. 12 Ocak 1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Elit İşcan, Kemer Koleji'nde okuduğu sırada yönetmen Reha Erdem'in okula gelerek öğrenciler arasında yaptığı seçmelerin ardından ilk olarak Beş Vakit filminde rol aldı. Sonrasında Küçük Kadınlar adlı dizide hayat verdiği karakter ile adından söz ettirdi. İşte Elit İşcan hakkında merak edilenler...
Elit İşcan kimdir sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. 12 Ocak 1994 yılında dünyaya gelen Elit İşcan kariyerine Kemer Koleji'nde eğitim aldığı sırada Yönetmen Reha Erdem'in okula gelerek öğrenciler arasında seçmeler yapmasının ardından Beş Vakit adlı filmde rol alarak oyunculuk kariyerine adım attı. Efecan Şenolsun'a yönelik cinsel saldırı ve hakaret davası açan Elit İşcan olayın gerçekleştiği 2018 yılından sonra yaşadıklarını Hürriyet Gazetesine anlattı. Peki Elit İşcan kimdir, kaç yaşında?
ELİT İŞCAN KİMDİR?
Elit İşçan, 12 Ocak 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Mimar bir baba ile bilgisayar programcısı annenin iki çocuğundan biridir. İstanbul Kemer Koleji'nde okudu. Yönetmen Reha Erdem'in okula gelerek öğrenciler arasında yaptığı seçmeler sonucunda Beş Vakit filminde rol aldı. 2006 yapımı bu film, ilk oyunculuk deneyimi oldu. Küçük Kadınlar dizisiyle geniş kitlelerce tanındı. 2008'de Reha Erdem'in yönettiği Hayat Var filminde Hayat karakterini canlandırdı. Bu filmdeki oyunculuğuyla SİYAD Ödülleri'nde Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu Performansı Ödülüne aday gösterildi. 2015'te Deniz Gamze Ergüven'in yönettiği Mustang filminde oynadı. Film 2016 yılı için Fransa'nın Yabancı Dilde En İyi Film Akademi Ödülü adayı oldu.Elit İşçan, 12 Ocak 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Mimar bir baba ile bilgisayar programcısı annenin iki çocuğundan biridir. İstanbul Kemer Koleji'nde okudu. Yönetmen Reha Erdem'in okula gelerek öğrenciler arasında yaptığı seçmeler sonucunda Beş Vakit filminde rol aldı. 2006 yapımı bu film, ilk oyunculuk deneyimi oldu. Küçük Kadınlar dizisiyle geniş kitlelerce tanındı. 2008'de Reha Erdem'in yönettiği Hayat Var filminde Hayat karakterini canlandırdı. Bu filmdeki oyunculuğuyla SİYAD Ödülleri'nde Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu Performansı Ödülüne aday gösterildi. 2015'te Deniz Gamze Ergüven'in yönettiği Mustang filminde oynadı. Film 2016 yılı için Fransa'nın Yabancı Dilde En İyi Film Akademi Ödülü adayı oldu.
HANGİ PROJELERDE YER ALDI?
Yıl Başlık Rol
2006 Beş Vakit- Yıldız
2008 Hayat Var- Hayat
2008-2010 Küçük Kadınlar- Bilge Gezici
2009 Dersimiz: Atatürk- Küçük Afet İnan
2009 Ölü Yaprak Vuruşu- Nurhan Güneyli
2012 Taş Mektep-Mina
2013 A.Ş.K.- Semra
2015 Mustang -Ece