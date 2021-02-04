Elit İşcan kimdir, kaç yaşında? Elit İşcan biyografisi...

Elit İşcan kimdir sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. 12 Ocak 1994 yılında dünyaya gelen Elit İşcan kariyerine Kemer Koleji'nde eğitim aldığı sırada Yönetmen Reha Erdem'in okula gelerek öğrenciler arasında seçmeler yapmasının ardından Beş Vakit adlı filmde rol alarak oyunculuk kariyerine adım attı. Efecan Şenolsun'a yönelik cinsel saldırı ve hakaret davası açan Elit İşcan olayın gerçekleştiği 2018 yılından sonra yaşadıklarını Hürriyet Gazetesine anlattı. Peki Elit İşcan kimdir, kaç yaşında?

ELİT İŞCAN KİMDİR?

Elit İşçan, 12 Ocak 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Mimar bir baba ile bilgisayar programcısı annenin iki çocuğundan biridir. İstanbul Kemer Koleji'nde okudu. Yönetmen Reha Erdem'in okula gelerek öğrenciler arasında yaptığı seçmeler sonucunda Beş Vakit filminde rol aldı. 2006 yapımı bu film, ilk oyunculuk deneyimi oldu. Küçük Kadınlar dizisiyle geniş kitlelerce tanındı. 2008'de Reha Erdem'in yönettiği Hayat Var filminde Hayat karakterini canlandırdı. Bu filmdeki oyunculuğuyla SİYAD Ödülleri'nde Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu Performansı Ödülüne aday gösterildi. 2015'te Deniz Gamze Ergüven'in yönettiği Mustang filminde oynadı. Film 2016 yılı için Fransa'nın Yabancı Dilde En İyi Film Akademi Ödülü adayı oldu.Elit İşçan, 12 Ocak 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Mimar bir baba ile bilgisayar programcısı annenin iki çocuğundan biridir. İstanbul Kemer Koleji'nde okudu. Yönetmen Reha Erdem'in okula gelerek öğrenciler arasında yaptığı seçmeler sonucunda Beş Vakit filminde rol aldı. 2006 yapımı bu film, ilk oyunculuk deneyimi oldu. Küçük Kadınlar dizisiyle geniş kitlelerce tanındı. 2008'de Reha Erdem'in yönettiği Hayat Var filminde Hayat karakterini canlandırdı. Bu filmdeki oyunculuğuyla SİYAD Ödülleri'nde Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu Performansı Ödülüne aday gösterildi. 2015'te Deniz Gamze Ergüven'in yönettiği Mustang filminde oynadı. Film 2016 yılı için Fransa'nın Yabancı Dilde En İyi Film Akademi Ödülü adayı oldu.

HANGİ PROJELERDE YER ALDI?

Yıl Başlık Rol

2006 Beş Vakit- Yıldız

2008 Hayat Var- Hayat

2008-2010 Küçük Kadınlar- Bilge Gezici

2009 Dersimiz: Atatürk- Küçük Afet İnan

2009 Ölü Yaprak Vuruşu- Nurhan Güneyli

2012 Taş Mektep-Mina

2013 A.Ş.K.- Semra

2015 Mustang -Ece