Elit İşcan kimdir, kaç yaşında? Elit İşcan nereli, dizileri neler?

Son dönemde Yaşamayanlar adlı dijital platform dizisi ile öne çıkan Elit İşcan, kullanıcıların dikkatini çekiyor. Dizideki rol arkadaşı Efecan Şenolsun ile davalık olan İşcan, dizileri merak ediliyor. İstanbul'da doğan oyuncu Elit İşcan kim?

ELİT İŞCAN KİMDİR?

Elit İşçan, 12 Ocak 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Mimar bir baba ile bilgisayar programcısı annenin iki çocuğundan biridir. İstanbul Kemer Koleji'nde okudu. Yönetmen Reha Erdem'in okula gelerek öğrenciler arasında yaptığı seçmeler sonucunda Beş Vakit filminde rol aldı. 2006 yapımı bu film, ilk oyunculuk deneyimi oldu. Küçük Kadınlar dizisiyle geniş kitlelerce tanındı. 2008'de Reha Erdem'in yönettiği Hayat Var filminde Hayat karakterini canlandırdı. Bu filmdeki oyunculuğuyla SİYAD Ödülleri'nde Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu Performansı Ödülüne aday gösterildi. 2015'te Deniz Gamze Ergüven'in yönettiği Mustang filminde oynadı. Film 2016 yılı için Fransa'nın Yabancı Dilde En İyi Film Akademi Ödülü adayı oldu.Elit İşçan, 12 Ocak 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Mimar bir baba ile bilgisayar programcısı annenin iki çocuğundan biridir. İstanbul Kemer Koleji'nde okudu. Yönetmen Reha Erdem'in okula gelerek öğrenciler arasında yaptığı seçmeler sonucunda Beş Vakit filminde rol aldı. 2006 yapımı bu film, ilk oyunculuk deneyimi oldu. Küçük Kadınlar dizisiyle geniş kitlelerce tanındı. 2008'de Reha Erdem'in yönettiği Hayat Var filminde Hayat karakterini canlandırdı. Bu filmdeki oyunculuğuyla SİYAD Ödülleri'nde Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu Performansı Ödülüne aday gösterildi. 2015'te Deniz Gamze Ergüven'in yönettiği Mustang filminde oynadı. Film 2016 yılı için Fransa'nın Yabancı Dilde En İyi Film Akademi Ödülü adayı oldu.

ELİT İŞCAN DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2006 Beş Vakit- Yıldız

2008 Hayat Var- Hayat

2008-2010 Küçük Kadınlar- Bilge Gezici

2009 Dersimiz: Atatürk- Küçük Afet İnan

2009 Ölü Yaprak Vuruşu- Nurhan Güneyli

2012 Taş Mektep-Mina

2013 A.Ş.K.- Semra

2015 Mustang -Ece

2018 Yaşamayanlar - Ayşe

2019 Kurşun - Zeynep