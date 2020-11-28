Eliz Şakuçoğlu, Bodrum'a yerleşti

Posta'da yer alan habere göre; Eliz Şakuçoğlu, "Covid-19 benim hayatım ıda değiştirdi. Bazı sayfalar kapandı, yenileri açıldı. Bodrum'a yerleşme kararı aldım. Aslında Bali'de yaşama hayalim vardı. Ama araya koronavirüs girdi. Yine de hayalimden vazgeçmedim. Salgın bitene kadar erteledim" dedi.