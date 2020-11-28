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28.11.2020 - 18:01 |

Eliz Şakuçoğlu, Bodrum'a yerleşti

Stil danışmanı Eliz Şakuçoğlu, geçtiğimiz mart ayında koronavirüs salgını nedeniyle yasaklar gelince soluğu Bodrum'da almış, tüm yazı dj sevgilisi Semih Ergün ile geçirmişti. Şakuçoğlu, havaların soğumasına rağmen İstanbul'a dönmedi.

Eliz Şakuçoğlu, Bodrum'a yerleşti
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Posta'da yer alan habere göre; Eliz Şakuçoğlu, "Covid-19 benim hayatım ıda değiştirdi. Bazı sayfalar kapandı, yenileri açıldı. Bodrum'a yerleşme kararı aldım. Aslında Bali'de yaşama hayalim vardı. Ama araya koronavirüs girdi. Yine de hayalimden vazgeçmedim. Salgın bitene kadar erteledim" dedi.

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