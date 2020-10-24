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24.10.2020 - 09:32 |

Eliz Sakuçoğlu ile Semih Ergün ayrıldı mı?

Stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu ile sevgilisi Semih Ergün, bir süredir fotoğraf paylaşmayınca ayrıldıkları iddia edilmişti. gerçek ortaya çıktı.

Eliz Sakuçoğlu ile Semih Ergün ayrıldı mı?
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Eliz Sakuçoğlu, “ruh ikizim” diyerek evlilik hazırlığı yaptığı Beran Benan’dan 2017 yılında ayrılmıştı. Ardından oyuncu Ekin Mert Daymaz ile yeni bir aşka yelken açmış, 1.5 yıl önce de DJ Semih Ergün ile flört etmeye başlamıştı.

Şakuçoğlu, sevgilisi ile hiç fotoğraf paylaşmayınca ayrılık dedikoduları çıktı. Oysa ilişkileri tüm hızıyla devam ediyor. (Posta)

Nusret Gökçe çalışanının yüzüne et attıMeşhur tuz serpme hareketiyle dünyaca ünlü şöhrete kavuşan Nusret Gökçe, sosyal medya hesabından çalışanının suratına yanlışlıkla et attı. Gökçe'nin, "Kamera arkası iş kazası, özür dilerim" notuyla paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu.
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