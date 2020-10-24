Eliz Sakuçoğlu ile Semih Ergün ayrıldı mı?

Eliz Sakuçoğlu, “ruh ikizim” diyerek evlilik hazırlığı yaptığı Beran Benan’dan 2017 yılında ayrılmıştı. Ardından oyuncu Ekin Mert Daymaz ile yeni bir aşka yelken açmış, 1.5 yıl önce de DJ Semih Ergün ile flört etmeye başlamıştı.

Şakuçoğlu, sevgilisi ile hiç fotoğraf paylaşmayınca ayrılık dedikoduları çıktı. Oysa ilişkileri tüm hızıyla devam ediyor. (Posta)