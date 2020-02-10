Eliz Sakuçoğlu'nun son paylaşımı çok konuşuldu

Yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Eliz Sakuçoğlu, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Dönem dönem hesabındaki tüm fotoğrafları silip, temizlik yapsa da paylaşımlarından ödün vermeyen Sakuçoğlu'nun son gönderisi takipçilerini şoke etti.

Bir restoranda elinde tepsiyle poz veren Sakuçoğlu, paylaşımına "Çekimlerimi sıcak seviyorum" notunu düştü.

36 yaşındaki stilistin fotoğrafı çok sayıda yorum aldı. Takipçileri Sakuçoğlu'na "Eliz'le alakası yok bu resmin. Çok yaşlı çıkmış" ve "Bu kim cidden ya! Çok yaşlı görünüyor" şeklinde yorumlar yaptı.

Eliz Sakuçoğlu ise konuyla ilgili sessizliğini korudu.