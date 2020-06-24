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HaberlerMagazin Haberleri Elizabeth Hurley, Steve Bing’e böyle veda etti: Korkunç son!
24.06.2020 - 13:32 |

Elizabeth Hurley, Steve Bing’e böyle veda etti: Korkunç son!

Eski manken ve oyuncu Elizabeth Hurley, Los Angeles'taki evinde intihar eden çocuğunun babası Steve Bing ile ilgili Instagram hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

Elizabeth Hurley, Steve Bing’e böyle veda etti: Korkunç son!
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Elizabeth Hurley, eski sevgilisi Steve Bing ile birlikte çekilmiş fotoğrafları Instagram'da yayınladı. Eski model, oğlu Damian’ın babası Bing’in Los Angeles’taki evinde intihar etmesinin ardından oldukça üzgün olduğunu dile getirdi.

55 yaşındaki Hurley, “Steve artık bizimle değil, bu korkunç bir son” ifadelerini kullandı. Steve Bing’den 'tatlı ve kibar bir adam' şeklinde bahseden İngiliz eski model, birlikte çok güzel hatıralarının olduğunu belirtti.

Geçen yıl Bing ile aralarının düzeldiğini ve yeniden yakınlaştıklarını söyleyen, son olarak oğlu Damian’ın 18'inci doğum gününde konuştuklarını vurgulayan Hurley, "Bu yıkıcı bir haber. Herkese sevgi dolu mesajları için teşekkür ederim” dedi.

Elizabeth Hurley, Steve Bing’e böyle veda etti: Korkunç son

    Magazin Haberleri Bülteni (24 Haziran 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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    Cadde Yazarları

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