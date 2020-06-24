Elizabeth Hurley, Steve Bing’e böyle veda etti: Korkunç son!

Elizabeth Hurley, eski sevgilisi Steve Bing ile birlikte çekilmiş fotoğrafları Instagram'da yayınladı. Eski model, oğlu Damian’ın babası Bing’in Los Angeles’taki evinde intihar etmesinin ardından oldukça üzgün olduğunu dile getirdi.

55 yaşındaki Hurley, “Steve artık bizimle değil, bu korkunç bir son” ifadelerini kullandı. Steve Bing’den 'tatlı ve kibar bir adam' şeklinde bahseden İngiliz eski model, birlikte çok güzel hatıralarının olduğunu belirtti.

Geçen yıl Bing ile aralarının düzeldiğini ve yeniden yakınlaştıklarını söyleyen, son olarak oğlu Damian’ın 18'inci doğum gününde konuştuklarını vurgulayan Hurley, "Bu yıkıcı bir haber. Herkese sevgi dolu mesajları için teşekkür ederim” dedi.