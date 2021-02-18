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18.02.2021 - 07:00 |

'Eliz’e sabaha kadar ben baktım'

Kısa bir süre önce ikinci çocuğu Eliz’i kucağına alan Alişan, “Kız babası olmak gerçekten çok değişik bir duygu. Eliz’e sabaha kadar ben baktım” dedi

'Eliz’e sabaha kadar ben baktım'
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Türk girişimcilere Avrupa’da ticaret yapma imkanı sunan e-ticaret sitesi Time4drop.com hizmete girdi. Sitenin tanıtımı, reklam yüzü Alişan’ın ev sahipliğinde Conrad İstanbul Bosphorus Otel’de yapıldı. Kısa bir süre önce ikinci çocuğunu kucağına alan şarkıcı, “Kız babası olmak gerçekten çok değişik bir duygu. Onu kucağıma aldığımda geleceğini düşünüyorum. Bir gün karışama geçip, ‘Baba birisi var’ diyecek. Şimdiden bunları düşünür oldum” dedi. İki yaşındaki oğlu Burak’ın kardeşini kıskanmadığını söyleyen Alişan, eşi Buse Varol’a çocuk bakımında yardımcı olduğunu da belirtti. “Eliz’e dün sabaha kadar ben baktım. Çünkü Buse hiç uyumadığı için çok yorgundu. Çocuk büyütmek gerçekten çok zor, Allah herkese yardım etsin.”

Magazin Haberleri Bülteni (17 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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