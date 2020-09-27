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HaberlerMagazin Haberleri Elsa gitti, Irina geldi
27.09.2020 - 07:00 |

Elsa gitti, Irina geldi

Irina Shayk, Elsa Hosk’tan sonra Kanadalı moda markası Nicole Benisti’nin yeni yüzü oldu.

Elsa gitti, Irina geldi
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Irina Shayk, Elsa Hosk’tan sonra Kanadalı moda markası Nicole Benisti’nin yeni yüzü oldu. Sonbahar-kış kampanyasının tanıtımını üstlenen 34 yaşındaki modelin fotoğraf çekimleri New York’ta gerçekleştirildi. David Roemer’ın objektifine poz veren Rus güzel, oversize ceketler ve nude tonlarla dikkat çekti. Montreal merkezli tasarımlar, moda eleştirmenlerinden tam not aldı.

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Cadde Yazarları

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