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05.10.2020 - 12:37 |

Elsa Hosk bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Hamilelik heyecanını sosyal medyadan paylaşan Victoria's Secret'ın ünlü modeli Elsa Hosk, bebeğinin cinsiyetini söyledi.

Elsa Hosk bebeğinin cinsiyetini açıkladı
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Hamile süper model Elsa Hosk, bebeğinin cinsiyetini açıkladı. 31 yaşındaki İsveçli Victoria’s Secret modeli, Instagram’da yaptığı paylaşımla, erkek arkadaşı Tom Daly ile birlikte bir kız bebek beklediklerini açıkladı.

İş insanı Daly ile 2015 yılında bu yana birlikte olan Hosk, birkaç gün önce hamilelik haberini duyurmuştu.

Elsa Hosk bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Ünlü model, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir süredir karnımda bir melek saklıyorum. Bebek sahibi olacağım için heyecanlı olmanın ötesinde hayallerimin erkeğiyle hayatın bir sonraki bölümüne başlayacağım için şanslı hissediyorum" ifadesini kullanmıştı.

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM

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