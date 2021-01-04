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04.01.2021 - 11:53 |

Elsa Hosk: Doğum yapmadan birkaç hafta önce

Anne olmak için gün sayan İsveçli model Elsa Hosk, sosyal medya hesabından karnı burnunda pozunu paylaştı.

Elsa Hosk: Doğum yapmadan birkaç hafta önce
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Sevgilisi Tom Daly'den ilk bebeğini bekleyen Victoria's Secret modellerinden Elsa Hosk, hamilelik sürecini takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

Anne olmak için geri sayıma başlayan İsveçli model, karnı burnunda pozunu, "Doğum yapmadan birkaç hafta önce" notuyla Instagram'da yayınladı.

32 yaşındaki Elsa Hosk'un paylaşımı, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Elsa Hosk: Doğum yapmadan birkaç hafta önce

Mehmet Ali Erbil: İki yıl sonra ilk tıraşım!Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden, bir yandan da kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil'den iyi haberler gelmeye devam ediyor. Tıraş olduğu anları sosyal medya hesabından yayınlayan Erbil, gönderisine, "İki yıl sonra ilk tıraşım, şükürler olsun" notunu düştü.
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Cadde Yazarları

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