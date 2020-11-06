Elsa Hosk maskeyi yanlış taktı

Kısa bir süre önce ilk bebeğini beklediğini duyuran model Elsa Hosk, sevgilisi Tom Daly ile birlikte New York'ta görüntülendi.

31 yaşındaki Elsa Hosk ve sevgilisi bir mağazadan yiyecek bir şeyler aldıktan sonra yollarına devam etti. Aldıkları malzemeleri Daly taşırken Hosk'un giderek büyüyen karnını gözlerden uzak tutan bir kıyafet giydiği görüldü.

Tepeden tırnağa maviler giyen Hosk, giysilerine uygun renkte bir maske taktı. Fakat Elsa Hosk'un maskeyle burnun ve ağzını kapatmaması da gözlerden kaçmadı. Ünlü modelin sevgilisi Daly ile bir örnek maske takması da dikkat çekti.

Hosk, bir bebek beklediğini sosyal medya hesabından "Bir süredir karnımda bir melek saklıyorum. Heyecanlının da ötesinde yakında bir bebek sahibi olacağım ve hayatımın yeni bir dönemine başlayacağım için şanslı hissediyorum" diyerek duyurmuştu.