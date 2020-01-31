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HaberlerMagazin Haberleri 'Eltilerin Savaşı' galasında el havlusu hediye edildi
31.01.2020 - 17:32 | | EMRAH AKÇAAY

'Eltilerin Savaşı' galasında el havlusu hediye edildi

Gupse Özay, Merve Dizdar, Ferit Aktuğ ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrolde oynadığı, senaryosunu Gupse Özay'ın yazdığı yönetmenliğini Onur Bilgetay üstlendiği 'Eltilerin Savaşı' filminin galası, önceki akşam Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleşti.

'Eltilerin Savaşı' galasında el havlusu hediye edildi

'Eltilerin Savaşı' filminin galasına; filmin oyuncu kadrosunun yanı sıra Barış Arduç, Demet Akbağ, Ezgi Mola, Hasibe Eren, İbrahim Büyükak, Gökçe Bahadır, Yasemin Kamhi, Güliz Onursal, Maria Anastasiyeva, İrem Sak, Mert-İdil Fırat, Bartu Küçükçağlayan, Caner Özyurtlu, Sarp Apak, Sinem Güven, Öykü Karayel-Can Bonomo gibi ünlü isimler katıldı.

Konuklara 'Canım eltim' yazılı minik havluların hediye edildiği galada, masaların üzerine konulan fiskos örtüler de dikkat çekti.

Eltilerin Savaşı galasında el havlusu hediye edildi

Magazin Haberleri Bülteni (31 Ocak 2020)İşte magazin dünyasındaki günün öne çıkan gelişmeleri.
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