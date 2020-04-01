Emeğe destek

Murat Karabova, ‘kolsuz ressam’ olarak adını duyuran ve ayaklarıyla resim yapan Ayşe Işık’ın eserlerine hayran kaldı. Engelsiz Yaşam Vakfı’na destek veren iş insanı, daha sonra Işık’la bir araya gelerek, “Ayşe’nin resimleri beni çok etkiledi. Büyük özveri ve emek... Saygı duyuyorum” dedi. Beş yaşında bir kaza sonucu kollarını kaybeden Işık ise, “Çocukluğumdan beri yazmayı ve resim çizmeyi çok seviyorum. O yüzden engelli arkadaşlarıma kendi becerilerini dışarıya göstermelerini tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.