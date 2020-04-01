MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Emeğe destek
01.04.2020 - 07:00 |

Emeğe destek

Murat Karabova, ‘kolsuz ressam’ olarak adını duyuran ve ayaklarıyla resim yapan Ayşe Işık’ın eserlerine hayran kaldı.

Emeğe destek

Murat Karabova, ‘kolsuz ressam’ olarak adını duyuran ve ayaklarıyla resim yapan Ayşe Işık’ın eserlerine hayran kaldı. Engelsiz Yaşam Vakfı’na destek veren iş insanı, daha sonra Işık’la bir araya gelerek, “Ayşe’nin resimleri beni çok etkiledi. Büyük özveri ve emek... Saygı duyuyorum” dedi. Beş yaşında bir kaza sonucu kollarını kaybeden Işık ise, “Çocukluğumdan beri yazmayı ve resim çizmeyi çok seviyorum. O yüzden engelli arkadaşlarıma kendi becerilerini dışarıya göstermelerini tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.

Magazin Haberleri Bülteni (31 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ferhat Göçer’den yeni şarkı: Çocuklar Gibi

Ferhat Göçer’den yeni şarkı: Çocuklar Gibi

'Bugünleri en kısa zamanda atlatacağız'

'Bugünleri en kısa zamanda atlatacağız'

Erdal Özyağcılar lavaş yaptı

Erdal Özyağcılar lavaş yaptı

Evde spor günlükleri - 2

Evde spor günlükleri - 2

Sıradaki Haber