Emel Müftüoğlu-Suzan Kardeş'in tavla düellosu

Tavlada Emel Müftüoğlu ile karşı karşıya gelen Suzan Kardeş, paylaştığı eğlenceli videoya, "Yapılacaklar listemde Emel Müftüoğlu ile tavla oynamak vardı, sonunda o gün geldi" notunu düştü.

Müsabakanın sonunda tavlayı kolunun altına alan Suzan Kardeş, "Emel Müftüoğlu'na denk gelen kaçsın" diyerek, takipçilerine esprili bir mesaj verdi.