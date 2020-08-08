MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Emel Müftüoğlu-Suzan Kardeş'in tavla düellosu
08.08.2020 - 17:29 |

Emel Müftüoğlu-Suzan Kardeş'in tavla düellosu

Makyöz ve şarkıcı Suzan Kardeş, sosyal medya hesabından paylaştığı tavla düellosu ile takipçilerinden büyük beğeni aldı.

Emel Müftüoğlu-Suzan Kardeş'in tavla düellosu
ABONE OL

Tavlada Emel Müftüoğlu ile karşı karşıya gelen Suzan Kardeş, paylaştığı eğlenceli videoya, "Yapılacaklar listemde Emel Müftüoğlu ile tavla oynamak vardı, sonunda o gün geldi" notunu düştü.

Müsabakanın sonunda tavlayı kolunun altına alan Suzan Kardeş, "Emel Müftüoğlu'na denk gelen kaçsın" diyerek, takipçilerine esprili bir mesaj verdi.

8 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni8 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sinem Ünsal'dan 'Mucize Doktor' açıklaması

Sinem Ünsal'dan 'Mucize Doktor' açıklaması

Işıl Reçber göz kamaştırdı

Işıl Reçber göz kamaştırdı

Sürpriz buluşma: Berksan-Hande Yener

Sürpriz buluşma: Berksan-Hande Yener

Burcu Esmersoy tüm bakışları üzerinde topladı

Burcu Esmersoy tüm bakışları üzerinde topladı

Sıradaki Haber