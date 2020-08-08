08.08.2020 - 17:29 |
Emel Müftüoğlu-Suzan Kardeş'in tavla düellosu
Makyöz ve şarkıcı Suzan Kardeş, sosyal medya hesabından paylaştığı tavla düellosu ile takipçilerinden büyük beğeni aldı.
Tavlada Emel Müftüoğlu ile karşı karşıya gelen Suzan Kardeş, paylaştığı eğlenceli videoya, "Yapılacaklar listemde Emel Müftüoğlu ile tavla oynamak vardı, sonunda o gün geldi" notunu düştü.
Müsabakanın sonunda tavlayı kolunun altına alan Suzan Kardeş, "Emel Müftüoğlu'na denk gelen kaçsın" diyerek, takipçilerine esprili bir mesaj verdi.