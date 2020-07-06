Emel Müftüoğlu'ndan doğum günü alışverişi

Yakın bir arkadaşlarının doğum günü için hediye bakmaya geldiklerini söyleyen ikiliden Emel Müftüoğlu, "Aslında arkadaşımız için hediye alıp çıkacaktık ama kendimiz için de yazlık bir şeyler aldık. Her şey gayet yolunda, güzel gidiyor. Pandemi sürecinde evimde bol bol kek, kurabiye ve tatlı türlerini yaptım. Umarım en kısa sürede eski günlerimize döneriz" dedi.