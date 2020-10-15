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15.10.2020 - 07:00 | | UMUT ÜNVER

Emina Jahovic: Her kadını temsil ediyor

Altı yıldır üzerinde çalıştığı markasını tanıtan Emina Jahovic, “Her kadını temsil eden bir marka doğdu” dedi

Emina Jahovic: Her kadını temsil ediyor
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Emina Jahovic, kozmetik sektörüne adım attığı ‘Yaemina Beauty’ isimli markasını önceki gün Etiler Villa Emma’da tanıttı. Sırbıstan’dan sonra Türkiye’de piyasaya çıkan ürünleri için şarkıcı, “Altı yıl süren ciddi araştırmalar sonucu markamızı kurduk. Sahne arkasındaki tecrübelerimden sonra böyle bir karar almıştım” diye konuştu.

Kozmetik sektörü profesyonelleri ve makyözlerle çalıştıklarının altını çizen Jahovic, “Kaliteye ve kadın cildine özen gösterildi. Sırbistan’da çok ilgi gördük ve inşallah Türkiye’de de böyle olur. Dünyaya açılmak istiyoruz ve en başından beri global bir şirket olmak için planlamamızı yaptık. Kadın girişimciliğiyle gurur duymalıyız” dedi.

Jahovic’i bu özel gününde çocukları Yaman ve Yavuz’un yanı sıra kardeşi Mirsad Türkcan, Nefise Karatay, Tuvana Büyükçınar, Tuğçe Eyilik ve Şirin Ediger de yalnız bırakmadı.

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