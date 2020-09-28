Emine Ün kimdir, kaç yaşında, nereli? Emine Ün'ün biyografisi

Oyuncu Emine Ün bugün hakkında en çok arama yapılan isimlerden biri durumda. İşte Emine Ün hakkında merak edilen bilgiler...

EMİNE ÜN KİMDİR?

24 Eylül 1977 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Babası Tır şoförüydü. 3 kız kardeşi vardır. İstanbul Etiler Lisesinden mezun oldu. Tahsil hayatına devam etmedi. 1992 yılında 15 yaşındayken Neşe Erberk'in ajansında mankenlik yapmaya başladı.

1994 yılında Hey Girl dergisinin kapak kızı seçilmiş, 1997 yılına kadar çeşitli dergilerde fotomodellik yapmış, televizyon reklamlarında rol almış. Mehmet Ali Erbil'in sunduğu 'Piyangola' isimli programda hostes sunucu olarak görev almıştır.

Mahsun Kırmızıgül'ün "Sevdalıyım" isimli klibinde oynayarak herkesin tanıdığı bir isim haline gelmiştir. O dönemde bir güzellik yarışmasına da katıldı ilk on'a kaldı ancak dereceye giremedi. İbrahim Erkal'ın başrol oynadığı "Canısı" dizisinde rol aldı.

Akatlar Kültür Merkezi'nde amatör oyunculuk eğitimi aldı. Can Gürzap'tan,Levent Özdilek'ten, Ayla Algan'dan dersler aldı.

2000 yılında İbrahim Tatlıses'le 'İmparator' dizisinde oynadı.

2004 yılında Oyuncu Emre Kınay'la evlenince mesleğini bıraktı.

2012 yılında şarkıcılığa başladı.

7 Aralık 2014 tarihinde "Bu Tarz Benim" adlı yarışmaya Metin Arolat konuk jüri üyesi olarak katılırken Emine Ün de şarkıları ile geceye renk katacak.

Evlilikleri :



1.eşi: 2004 yılında oyuncu Emre Kınay ile evlendi. Duru (d.2005) adında kızı var. 30 Mart 2009 tarihinde boşandılar.

2.eşi: 22 Eylül 2012 tarihinde İşadamı Tolga Karakaş ile evlendi.

Albümleri :

2014 - Nazar

Filmleri ve Dizileri :



2003 - Umutların Ötesi (TV Dizisi)

2006 - Sihirli Annem (TV Dizisi)

2002 - Hayal Avcıları (Sinema Filmi)

2002 - Bayanlar Baylar (TV Dizisi)

2002 - Altın Saçlı Kız (TV Filmii)

2001 - Hırsız (TV Dizisi)

2001 - Cinlerle Periler (TV Dizisi)

2001 - Bıçak Sırtı (TV Filmi)

2000 - İmparator (TV Dizisi)

1999 - Umut Yolcuları (TV Dizisi)

1999 - Kurt Kapanı (Ayşe) (TV Dizisi)

1999 - Fanatik (TV Dizisi)

1998 - Sırılsıklam (TV Dizisi)

1998 -2001 - Aynalı Tahir (Dalia) (TV Dizisi)

1997 - Canısı (2) (Mine) (TV Dizisi)

1997 - Canısı (Mine) (TV Filmi)

1992 - Mahallenin Muhtarları (Emine ) (TV Dizisi)