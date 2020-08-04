MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Emine Ün'ün sade giyim tarzı dikkat çekti
04.08.2020 - 15:19 |

Emine Ün'ün sade giyim tarzı dikkat çekti

Sunucu Emine Ün, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Emine Ün'ün sade giyim tarzı dikkat çekti
ABONE OL

Öğle saatlerinde geldiği AVM’de yakın dostuyla bir araya gelen Ün, beraber kahve içip koyu bir sohbete oturdu. Daha sonra kozmetik mağazasına uğrayıp kişisel bakım ürünleri alan Emine Ün'ün, sade giyim tarzı gözlerden kaçmadı.

Emine Ünün sade giyim tarzı dikkat çekti

Murat Övüç'ten Yeşim Salkım'a şoke eden sözler! Gündem oldu...Sosyal medya Murat Övüç'ün görüntülerini konuşuyor. Murat Övüç, daha önce tartışma yaşadığı şarkıcı Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Yeşim Salkım ise, "Keşke o ağzından çıkanı duysan. Unutma kontrolsüz güç güç değildir. Bu ülke çok gördü senin gibileri, yok oldular. Yazık sana" diyerek tepki gösterdi.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ceyda Ateş: Karnımın içinde mısırlar patlıyor

Ceyda Ateş: Karnımın içinde mısırlar patlıyor

Güler Dormen Yiğit son yolculuğuna uğurlandı

Güler Dormen Yiğit son yolculuğuna uğurlandı

Ramo dizisinden yeni kareler geldi!

Ramo dizisinden yeni kareler geldi!

Esra Dermancıoğlu'ndan Beren Saat paylaşımı!

Esra Dermancıoğlu'ndan Beren Saat paylaşımı!

Sıradaki Haber