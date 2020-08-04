Emine Ün'ün sade giyim tarzı dikkat çekti

Öğle saatlerinde geldiği AVM’de yakın dostuyla bir araya gelen Ün, beraber kahve içip koyu bir sohbete oturdu. Daha sonra kozmetik mağazasına uğrayıp kişisel bakım ürünleri alan Emine Ün'ün, sade giyim tarzı gözlerden kaçmadı.