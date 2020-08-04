04.08.2020 - 15:19 |
Emine Ün'ün sade giyim tarzı dikkat çekti
Sunucu Emine Ün, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.
Öğle saatlerinde geldiği AVM’de yakın dostuyla bir araya gelen Ün, beraber kahve içip koyu bir sohbete oturdu. Daha sonra kozmetik mağazasına uğrayıp kişisel bakım ürünleri alan Emine Ün'ün, sade giyim tarzı gözlerden kaçmadı.
Murat Övüç'ten Yeşim Salkım'a şoke eden sözler! Gündem oldu...Sosyal medya Murat Övüç'ün görüntülerini konuşuyor. Murat Övüç, daha önce tartışma yaşadığı şarkıcı Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Yeşim Salkım ise, "Keşke o ağzından çıkanı duysan. Unutma kontrolsüz güç güç değildir. Bu ülke çok gördü senin gibileri, yok oldular. Yazık sana" diyerek tepki gösterdi.