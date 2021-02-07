Emir Berke Zincidi'nin babası iflas etti

Hürriyet'in haberine göre; On yıl önce kurulan Zincidi Sinema için iflas talebi doğrudan şirket sahiplerinden geldi. İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde açılan davada, şirketin iflasına karar verilmesi istendi. Dava dilekçesinde özetle “Şirketin, yapmış olduğu ticari faaliyetleri neticesinde işleri iyi gitmedi. Müşterilerinden de alacağını alamayınca, kişilere ve bankalara borçlandı. Şirket, yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeni ile borçlarını ödeyemez hale geldi” denildi.

BORÇ, MAL VARLIĞI AŞTI

Şirketin öz kaynağının 1 milyon 334 bin 890 lira ekside olduğu bilgisine yer verilen dilekçenin devamında şöyle denildi: “Şirketin borcu, mal varlığını aşmış durumda…” Yapılan başvuru üzerine mahkeme ilk duruşma için 28 Nisan’a gün verdi. Mahkemenin, talep doğrultusunda iflas kararı vermesi durumunda, şirketin varlıkları satılıp borçları ödenmeye çalışılacak.

MALİ DENGEYİ BOZDU

İflası istenen şirketin hissedarı konumunda dört şirket bulunuyor. Yüzde 50 hisse Almanya merkezli üç şirkete aitken, kalan yüzde 50 hisse ise Emir Berke Zincidi’nin babası Berkant ile amcası Tamer Zincidi’ye ait. Aile şirketinin mali sıkıntıya girmesine neden olan yapımların başında, 2013’te vizyona giren “Hititya-Madalyonun Sırrı" filminin yer aldığı kaydedildi.